Творчість без меж: дівчинка розмалювала мамину сумку Chanel за 2700 доларів

Жителька Великої Британії була шокована, коли побачили, як її 5-річна донька прикрасила новеньку сумку Chanel авторськими малюнками. Ще б пак, адже вишуканий аксесуар коштує зовсім недешево.

Жінка необережно залишила 5-річну донечку наодинці зі своєю обновкою – білосніжною сумкою від Chanel. Дівчинка не розгубилась, взяла синій маркер і побачила в аксесуарі полотно для своєї творчості, створивши милий дитячий малюнок.

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Мама дівчинки була просто у розпачі, адже вважала, що врятувати дорогоцінну річ, яка коштує понад 2 700 доларів, вже неможливо. Вона не наважилась сама змивати малюнок, адже боялась ще більше зіпсувати сумку, тому віддала її до спеціальної майстерні під назвою The Handbag Clinic, яка займається реставрацією сумок.

Оригінальний малюнок дівчинки / Фото TikTok handbagclinic

Саме на сторінці цієї компанії виклали у Тікток відео, у якому розповіли про цю кумедну ситуацію, підписавши: "А що б ви зробили, якби ваша 2-річна донечка розмалювала сумку Chanel, вартістю понад 2700 доларів?". Відео, на якому майстри намагаються привести сумку до ладу, відразу привернуло багато уваги.

Експертам з майстерні довелось добряче попрацювати, щоб прибрати сліди дитячої творчості. У відео вони розповіли, що спочатку вони постарались обережно вивести якомога більше чорнила від маркера спеціальним розчином. Тоді вони використали унікальний металевий пігмент, щоб повернути сумці її колишній колір.

Зрештою, робота майстрі не пройшла даремно і після численних маніпуляцій, врятувати цінний аксесуар вдалось – сумка виглядає як нова!

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Сумку вдалось врятувати / Фото TikTok handbagclinic

Багато користувачів у коментарях зізнались, що їм дуже важко було б пережити втрату такої коштовної речі, а дехто навіть взявся жартувати про те, чому вони не мають дітей:

Просто нагадування мені, чому я не маю дітей.

Здай її назад. І я не про сумку.

Якби моя дитина таке зробила, я б більше не мала дітей.

Проте дехто побачив у такому дизайні дещо оригінальне: