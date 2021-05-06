Женщина неосторожно оставила 5-летнюю дочь наедине со своей обновкой – белой сумкой от Chanel. Девочка не растерялась, взяла синий маркер и увидела в аксессуаре полотно для своего творчества, создав милый детский рисунок.

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Мама девочки была просто в отчаянии, ведь считала, что спасти драгоценную вещь, которая стоит более 2700 долларов, уже невозможно. Она не решилась сама смывать рисунок, ведь боялась еще больше испортить сумку, поэтому отдала ее в специальную мастерскую под названием The Handbag Clinic, которая занимается реставрацией сумок.

Оригинальный рисунок девочки / Фото TikTok handbagclinic

Именно на странице этой компании выложили в Тикток видео, в котором рассказали об этой забавной ситуации, подписав: "А что бы вы сделали, если бы ваш 2-летняя дочь разрисовала сумку Chanel, стоимостью более 2700 долларов?". Видео, на котором мастера пытаются привести сумку в порядок, сразу привлекло много внимания.

Экспертам из мастерской пришлось изрядно потрудиться, чтобы убрать следы детского творчества. В видео они рассказали, что сначала они постарались осторожно вывести как можно больше чернил от маркера специальным раствором. Тогда они использовали уникальный металлический пигмент, чтобы вернуть сумке ее прежний цвет.

В конце концов, работа мастера не прошла даром, и после многочисленных манипуляций, спасти ценный аксессуар удалось – сумка выглядит как новая!

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Сумку удалось спасти / Фото TikTok handbagclinic

Многие пользователи в комментариях признались, что им очень трудно было бы пережить потерю такой ценной вещи, а некоторые даже взялся шутить о том, почему они не имеют детей:

Просто напоминание мне, почему я не имею детей.

Сдай ее обратно. И я не о сумке.

Если бы мой ребенок такое сделала, у меня бы больше не было детей.

Однако некоторые увидел в таком дизайне что-то оригинальное: