Котика по имени Ваетт Брайан Дэвис с семьей взяли из приюта несколько месяцев назад. Совсем скоро во время ремонта мужчина нашел небольшую пустую каморку прямо в стене своей спальни. Он решил, что такое место не должно пропадать – и принялся делать из него собственную комнату для нового пушистого члена семьи.

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Как только Ваетт заселился в свою комнату, небольшой проект Брайана быстро стал популярным в Твиттере. Кажется, котик уже привык к своему новому помещению со всеми удобствами: здесь есть собственная кровать с постелью, ковер на полу, картины на стенах, любимые игрушки домашнего питомца и главное – персональный телевизор, который работает!

Комната выглядит, как настоящая / Фото Твиттер Брайана Дэвиса

Брайан рассказал, что они сразу заметили увлечение котика: он любил наблюдать за птицами и белками в окно . Однако зимой коту особо не было за кем подглядывать, поэтому Брайан показывал ему видео на Ютубе на планшете – и это понравилось Ваетту не меньше. А когда мужчина наткнулся на неожиданную находку в стене, то твердо решил, что здесь у кота должна быть своя комната, где он может смотреть видео.

Это было идеальное место для маленькой комнаты в нашей крохотной спальне в нашем крошечном доме,

– смеется мужчина

Комнатка до и после ремонта / Фото Твиттер Брайана Дэвиса

Он даже украсил стены произведениями искусства с изображениями котов, которые, по его мнению, могли бы понравиться Ваетту.

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Картины в комнате кота / Фото Твиттер Брайана Дэвиса

Дэвид не был уверен, что их домашнему любимцу понравится его новая комната. Однако Ваетт быстро оценил преимущества такого миниатюрного помещения и теперь постоянно наведывается, чтобы отдохнуть и посмотреть любимые видео.

Он проводит там много времени и наслаждается этим так же, как ребенок, наконец получивший собственную комнату,

– рассказывают в семье

Ваетту действительно нравится квартира / Фото Твиттер Брайана Дэвиса