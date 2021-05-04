Котика по имени Ваетт Брайан Дэвис с семьей взяли из приюта несколько месяцев назад. Совсем скоро во время ремонта мужчина нашел небольшую пустую каморку прямо в стене своей спальни. Он решил, что такое место не должно пропадать – и принялся делать из него собственную комнату для нового пушистого члена семьи.
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Как только Ваетт заселился в свою комнату, небольшой проект Брайана быстро стал популярным в Твиттере. Кажется, котик уже привык к своему новому помещению со всеми удобствами: здесь есть собственная кровать с постелью, ковер на полу, картины на стенах, любимые игрушки домашнего питомца и главное – персональный телевизор, который работает!
Комната выглядит, как настоящая / Фото Твиттер Брайана Дэвиса
Брайан рассказал, что они сразу заметили увлечение котика: он любил наблюдать за птицами и белками в окно. Однако зимой коту особо не было за кем подглядывать, поэтому Брайан показывал ему видео на Ютубе на планшете – и это понравилось Ваетту не меньше. А когда мужчина наткнулся на неожиданную находку в стене, то твердо решил, что здесь у кота должна быть своя комната, где он может смотреть видео.
Это было идеальное место для маленькой комнаты в нашей крохотной спальне в нашем крошечном доме,
– смеется мужчина
Комнатка до и после ремонта / Фото Твиттер Брайана Дэвиса
Он даже украсил стены произведениями искусства с изображениями котов, которые, по его мнению, могли бы понравиться Ваетту.
Картины в комнате кота / Фото Твиттер Брайана Дэвиса
Дэвид не был уверен, что их домашнему любимцу понравится его новая комната. Однако Ваетт быстро оценил преимущества такого миниатюрного помещения и теперь постоянно наведывается, чтобы отдохнуть и посмотреть любимые видео.
Он проводит там много времени и наслаждается этим так же, как ребенок, наконец получивший собственную комнату,
– рассказывают в семье
Ваетту действительно нравится квартира / Фото Твиттер Брайана Дэвиса
Ваетта взяли из приюта всего несколько месяцев назад / Фото Твиттер Брайана Дэвиса