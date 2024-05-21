"Дайте мені окуляри": блогерку розкритикували через замалий діамант на каблучці

Австралійка отримала від свого хлопця каблучку з діамантом, що символізує його кохання, але її розкритикували у соцмережах.

Чим людям не сподобалась каблучка дівчини та що блогерка відповіла на негативні висловлювання, розповідаємо далі.

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Як дівчину розкритикували через каблучку

Молода австралійка Лайла Макферсон нещодавно отримала від свого хлопця каблучку з невеликим діамантом, яка є символом його любові та наміру одружитися у майбутньому.

Дівчина, захоплена прикрасою, показала її з гордістю у тікток, однак реакція користувачів була радше жорсткою, ніж підтримуючою.

У відео, яке стало вірусним та набрало понад 3 мільйонів переглядів, Лайла наблизила камеру, щоб показати, наскільки сяє маленький діамант.

Як виглядає каблучка: дивіться відео

Розділ коментарів одразу наповнився людьми, які критикували хлопця та вибір прикраси. Вони висміювали її розмір.

"Дайте мені окуляри", "Де?" – писали користувачі, жартуючи, що їм важко побачити вишукану каблучку.

На щастя, це були не єдині коментарі під відео. Багато глядачів нагадало критикам, що розмір чи стиль каблучки не визначають рівень щастя чи кохання.

"Мій хлопець подарував мені обручку приблизно такого розміру. Цього року буде 40-річчя нашого весілля", "У мене була обручка з величезним діамантом, тепер ми розлучилися", "У всіх цих ненависників взагалі немає діаманта. Вітаю вас!", – підтримали дівчину її підписники.

Після бурхливої дискусії у коментарях Лайла теж відповіла хейтерам. Дівчина наголосила, що це не обручка, та попросила критиків продовжувати коментувати ролик, адже це робить її акаунт тільки більш популярним.