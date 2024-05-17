Що не сподобалось коментаторам у подарунку дівчини та як виглядав її незвичний букет, розповідаємо далі.

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Як блогерка втрапила у скандал через букет

Відома 28-річна канадська блогерка та стрімерка Pokimane, яку в реальному житті звуть Іман Аніс, веде прямі трансляції, а також ділиться новинами у своїх соціальних мережах. Відео з її участю часто збирають мільйони переглядів.

Дівчина нещодавно відсвяткувала свій день народження та показала у тікток незвичний букет, що отримала у подарунок. Замість квітів у ньому були гроші.

Вгадайте, хто отримав це на день народження, лол,

– підписала вона свій ролик.

Як виглядав букет дівчини: дивіться відео

Хоча багатьом глядачам сподобався незвичайний подарунок і вони розділили побажання з нагоди дня народження, деякі фанати висловили несхвалення тим, що блогерка демонструє гроші. Вони розкритикували стримерку, звинувативши її в тому, що вона виставляє напоказ своє багатство.

"Дуже виснажливо бачити, як багато знаменитостей, стримерів так відірвані від реальності", "У мене ніколи не було квітів... особливо грошових", "Напевно, не дуже розумно завантажувати це, коли люди блокують і скасовують знаменитостей... Не хотілося б, щоб увесь світ заблокував і вас", – написали вони.

Блогерка відповіла на критику свого відео, сказавши, що розуміє їхні почуття і що вона "сподівається, що люди усвідомлять, що це був жарт".