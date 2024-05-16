Чому одна з сестер збиралась працювати замість іншої та як викрили план близнючок, розповідаємо далі.

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Як близнючка таємно працювала на роботі замість сестри

Сестри вирішили спробувати обманути керівництво компанії, коли одній з них відмовили у наданні щорічної відпустки, але дівчина все одно дуже хотіла полетіти на відпочинок. Можливо, цю ідею вдалося б успішно реалізувати, якби "сестра на заміні" не записала жартівливе відео у тікток, розкривши свої плани.

Мій бос побачив відео, яке опублікувала сестра, коли вона прикривала мене на роботі,

– поділилась близнючка.

Менеджер компанії, якого звуть Джон, вимагав вибачень, негайних пояснень та пошуку шляхів для виправлення цієї ситуації.

Як дівчата вирішила схитрувати: дивіться відео

Ваше рішення залучити свою сестру-близнюка на заміну, поки ви гуляєте у відпустці після того, як ваш запит на неї було відхилено, є абсолютно неприйнятним. Це ляпас і вашим колегам, які дотримуються правил, і компанії, яка довіряє вам обов’язки,

– написав чоловік в офіційному попередженні.

Завершуючи лист "словами розчарування", Джон додав, що будь-які подібні випадки у майбутньому призведуть до серйозних наслідків, зокрема дисциплінарних стягнень.

Відео ж сестер-близнючок швидко зібрало тисячі коментарів, лайків та репостів. Багато хто з користувачів мережі прагнув дізнатися, що сталося далі.