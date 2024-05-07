Скільки дівчина витратила на свою одноденну подорож та що робила в Італії, розповідаємо далі.

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Як дівчина провела один день в Італії

30-річна Дагмара Кедзерська з Манчестера, що у Великій Британії, за 50 фунтів стерлінгів (приблизно 2,5 тисячі гривень) полетіла до Мілану в Італії, аби прогулятися та насолодитися піцою та коктейлем. За словами дівчини, це було вигідніше, ніж провести один день у Лондоні.

Британка вирішила поїхати за кордон, оскільки подорожувати вдома стало складніше через стрімке зростання цін на залізничні квитки. До прикладу, місце у потягу з Манчестера до Лондона коштує понад 100 фунтів стерлінгів (майже 5 тисяч гривень). Дівчина обрала інший варіант й полетіла до Мілана всього за 50 фунтів стерлінгів у два боки.

Прибувши зранку до італійського міста, вона розпочала свій день з чашечки кави та свіжоспеченого круасана. Потім вона сіла на потяг за 6 фунтів стерлінгів (приблизно 300 гривень) до Варни, щоб побачити прекрасне озеро Комо, а також з’їсти смачну піцу та випити улюблений коктейль.

Дівчина гарно провела час / Фото Jam Press

Далі, згідно з маршрутом, Дагмара повернулася на поїзді до Мілана й пересіла на метро за 2 фунти (100 гривень), щоб оглянути визначні місцеві пам'ятки, зокрема знаменитий собор.

Мандрівниця повернулася до Манчестера вже о першій годині ночі наступного дня, тож у неї не було необхідності платити за готель.

Одноденні поїздки за кордон набагато вигідніші, оскільки здебільшого вони обходяться дешевше, ніж перебування у Великій Британії. Подорож до Мілана коштувала мені менш ніж 200 фунтів стерлінгів (майже 10 тисяч гривень), включно з перельотом, транспортом, їжею та напоями. Погода за кордоном також, найімовірніше, буде кращою, ніж тут,

– розповідає Дагмара Кедзерська.

За словами британки, вона уже кілька разів їздила до інших країн на один день і завдяки цьому могла виходити на роботу без необхідності брати відгул.