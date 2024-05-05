Історію життя жінки, а також про те, що допомогло їй досягти успіху на складному шляху, розповідаємо далі.

До теми Думала, що нічого не досягне: британка створила успішний бізнес, хоча навіть не закінчила школу

Як жінка стала мільярдеркою з нуля

Мешканка Лондона Беккі Фатемі народилася в Ірані, провела своє дитинство в бідному будинку і пішла з дому в 15 років. Однак зараз, у свої 48 років, жінка володіє імперією нерухомості вартістю 8,3 мільярда фунтів стерлінгів.

Беккі народилася 1976 року незадовго до іранської революції у сім’ї пілота і медсестри, якій заборонили народжувати дитину після того, як під час вагітності у неї діагностували розсіяний склероз.

У шестимісячному віці дівчинку відправили до школи-інтернату в Лондоні, а потім – подорожувати світом, оскільки її батько завжди був "у роз'їздах". Її ж мама теж опинилася у Великій Британії, де виховувала двох дітей і вчила Беккі англійської мови.

Я закінчила школу, пішла з дому в 15 років, тому що у мене було багато домашнього насильства з братом, і мій батько був досить жорстоким щодо моєї мами,

– каже жінка.

Відтоді вона навчилася заробляти собі на життя, знайшовши свою першу в житті роботу в 12 років і живучи або в гуртожитку, або з друзями.

Як живе бізнесвумен зараз: дивіться відео

Багато з того, що я роблю, є реакцією на виживання. Це пов'язано з травмою,

– відповіла Беккі тим, хто захоплюється її успіхом.

Жінка зараз може похвалитися угодами з нерухомістю на 150 мільйонів фунтів стерлінгів, працює з заможними людьми, які володіють декількома об'єктами нерухомості в усьому світі.

Я спеціалізуюся на об'єктах вартістю понад 2 мільйони фунтів стерлінгів,

– пояснила вона.

До своєї неймовірної історії успіху Беккі працювала в McDonald's, а потім почала прибирати туалети, але найгірше було ще попереду.

Мій хлопець наклав на себе руки, він помер від передозування наркотиків на День святого Валентина у мене на очах. Ми намагалися витягнути його з цього середовища. Не змогли – і він помер у 27 років,

– поділилась Беккі.

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Відтоді їй вдалося перевернути своє життя догори дригом – і тепер вона прагне надихати інших.

Ви можете подумати, що те, ким ви є і чим живете, не може принести вам грошей. Але це не так,

– каже бізнесвумен, яка найбільшим своїм досягненням вважає те, що "вона залишилася живою".

Жінка додає, що у її житті було багато моментів, коли вона мала би бути мертвою або сидіти у в'язниці.

Але я стою тут і не намагаюся вбити себе. У найгірші моменти мого життя, коли у мене не було грошей, коли у мене не було їжі, мені зателефонували і сказали, що моя мама померла, мій тато помер, мій хлопець помер. Всі померли – ніхто з моєї сім'ї не бачив, як ріс мій син,

– розповідає Беккі.

Вона нагадує, що незалежно від того, наскільки все погано, завжди є місце для надії – і Беккі є живим доказом цього.

Вона розпочала свій бізнес сама на восьмому місяці вагітності, орендуючи магазин. Жінка каже, що її погляди на життя змінило материнство. До того, як Беккі стала матір'ю, вона завжди зважала на те, що думають інші, і постійно хвилювалася, але нова роль мами змінила її мислення – її було не зупинити.

Сьогодні Беккі сама виховує десятирічну дитину і переконана, що ризик живе лише в голові. За її словами, якщо є відчуття, що це те, що ви маєте зробити, не варто зупинятися лише тому, що хтось вважає цю дію ризиком.