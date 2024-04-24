У чому секрет успіху британської бізнесвумен та на чому вона тепер заробляє кошти, розповідаємо далі.

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Як жінка, яку вигнали зі школи, стала мільйонеркою

33-річна Мелісса Льюїс із Великої Британії була впевнена, що нічого не досягне в житті після того, як її в 15 років виключили зі школи. Однак тепер вона веде власний успішний бізнес у сфері нерухомості.

Мелісса пройшла складний життєвий шлях до успіху. Вона почала палити в 12 років й незабаром стала прогулювати школу. У 15 років її й зовсім вигнали з навчального закладу. Бунтуючи проти своїх суворих батьків, вона ніколи не думала, що її поведінка принесе їй багато проблем. Тому, коли їй сказали не повертатися до школи, вона була шокована і налякана.

Одного разу мені сказали, що я маю залишитися на обід через розмови під час занять. Це був мій перший день у школі після того, як мене відсторонювали від занять щотижня протягом попередніх двох місяців. Я сміливо сказала вчителю, що не збираюся затримуватися і пішла. Коли я повернулася після обіду, мені сказали, що мене виключають,

– розповіла британка.

Вона додає, що це був її останній день у школі. Дівчина з жахом думала про те, що скажуть батьки.

Жінка досягла всього самотужки / Фото Melissa Lewis

Вони ж наполягли, що Меліса має одразу знайти роботу. Тоді дівчина влаштувалася стажистом у компанію Transport for London, де протрималася два місяці, після чого її звільнили за провал на іспиті з техніки безпеки.

Я вступила до коледжу, а потім до університету і вивчала управління персоналом. Я старанно вчилася і працювала, купивши собі машину Ford KA в 17 років. Мені подобалося підключати телефон до магнітоли та катати друзів, слухаючи музику,

– згадує вона.

Коли Мелісі виповнилося 20 років, вона поставила перед собою мету стати старшим співробітником відділу кадрів до 30 років і досягла її на 4 роки раніше. Увесь цей час вона наполегливо працювала й економила, тоді як усі її друзі витрачали гроші на одяг і клуби.

Свій перший будинок вона купила у 26 років, переїхавши з Лондона в Ессекс, де житло було доступнішим.

Я отримала багато уроків на цьому шляху, але головне, що мені довелося змінити, – це мій світогляд. Ви не зможете домогтися нічого позитивного, якщо будете нещасними або виходитимете з негативу, нестачі або розчарування. Я озираюся назад, на того підлітка, і не шкодую про жоден момент,

– каже жінка.

Після 10 років роботи у відділі кадрів, зараз вона відкрила власний бізнес із продажу нерухомості, підбираючи для інвесторів об'єкти та ділянки під забудову. У перший рік роботи Меліс отримала понад 172 000 фунтів стерлінгів (приблизно 8 мільйонів гривень) тільки коштом доходів від оренди.