Захопливу історію Вікі розповіла у соцмережах. Своїм вчинком дівчина довела просту істину, що помста – це страва, яку подають холодною.

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Як успішна гендиректорка помстилася своїм кривдникам

Вікі розповіла, що на початку 2024 року її компанія почала розширюватися й шукала нових співробітників. Тому дівчина опублікувала у мережі оголошення про роботу.

Яким було її здивування, коли на оголошення відгукнулися три шкільних хуліганки, які булили дівчину. Вікі була тоді шокована, адже пригадала, як у шкільні роки вони знущалися з неї, обливали волосся кетчупом, кидалися їжею та просто усіляко знущалися.

Дві дівчини булили мене, але не так сильно, а третя дівчина була жорстокою. Якось у 10 класі вона вилила мені на голову йогурт в їдальні. Іншого разу вона пройшла повз мене й облила кетчупом. Я не знаю, чому вони так зробили зі мною. Мені здається, я був просто легкою мішенню,

– розповіла Вікі.

Нині успішна гендиректорка розповіла, що через знущання у підлітковому віці боролася з панічними атаками. Коли ці шкільні кривдники подали заявки на роботу, Вікі зрозуміла, що має провчити їх, хоча насправді була спантеличена. Дівчина не знала, чи відповідати їм, чи просто відхилити заявки. Вікі вирішила проігнорувати шкільних кривдників і просто відхилила їхні заявки.

Своїм вчинком Вікі наголосила, що варто бути добрішими, адже ніколи не знаєш, коли особисті зв'язки можуть вплинути на життя. Можливо, колись вони допоможуть досягти успіху або ж навпаки – пірнути у прірву.

Те хороше, що ти даруєш, зрештою повертається до тебе, навіть якщо здається, що ніколи не повернеться,

– додала Вікі.

Дівчина розповіла історію, як помстилася шкільним кривдникам: дивіться відео

До слова, дівчина має компанію Socially speaking Media. Вона вже співпрацювала з Netflix, Vogue, а також впливовою у Великій Британії особою Грейс Беверлі.