Увлекательную историю Вики рассказала в соцсетях. Своим поступком девушка доказала простую истину, что месть – это блюдо, которое подают холодной.

К теме Появилась на собеседовании без макияжа: женщину не взяли на руководящую должность из-за ее внешности

Как успешный гендиректор отомстила своим обидчикам

Вики рассказала, что в начале 2024 года ее компания начала расширяться и искала новых сотрудников. Поэтому девушка опубликовала в сети объявление о работе.

Каково было ее удивление, когда на объявление откликнулись три школьных хулиганки, которые обидели девушку. Вики была тогда шокирована, ведь вспомнила, как в школьные годы они издевались над ней, обливали волосы кетчупом, бросались едой и просто всячески издевались.

Две девушки были меня, но не так сильно, а третья девушка была жестокой. Как-то в 10 классе она вылила мне на голову йогурт в столовой. В другой раз она прошла мимо меня и облила кетчупом. Я не знаю, почему они так сделали со мной. Мне кажется, я был просто легкой мишенью,

– рассказала Вики.

Сейчас успешный гендиректор рассказала, что из-за издевательств в подростковом возрасте боролась с паническими атаками. Когда эти школьные обидчики подали заявки на работу, Вики поняла, что должна проучить их, хотя на самом деле была озадачена. Девушка не знала, отвечать ли им, или просто отклонить заявки. Вики решила проигнорировать школьных обидчиков и просто отклонила их заявки.

Своим поступком Вики подчеркнула, что стоит быть добрее, ведь никогда не знаешь, когда личные связи могут повлиять на жизнь. Возможно, когда-то они помогут достичь успеха или же наоборот – нырнуть в пропасть.

То хорошее, что ты даришь, в конце концов возвращается к тебе, даже если кажется, что никогда не вернется,

– добавила Вики.

Девушка рассказала историю, как отомстила школьным обидчикам: смотрите видео

К слову, девушка имеет компанию Socially speaking Media. Она уже сотрудничала с Netflix, Vogue, а также влиятельной в Великобритании личностью Грейс Беверли.