Зокрема, з такою справедливістю зіткнулася Мелісса Вівер, яку не взяли на керівну посаду через її зовнішність. Річ у тім, що на співбесіді вона з'явилася практично без макіяжу, а лише злегка підфарбувала губи.

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Жінку не взяли на роботу, бо вона була без макіяжу на співбесіді

Мелісса Вівер проходила співбесіду на керівну посаду віцепрезидентки в одній із компаній. Жінка дала приголомшливе інтерв'ю, відповідала усім вимогам компаній, мала ідеальну біографію та досвід, щоб отримати бажану роботу. Втім, вона отримала відмову.

Жінка не очікувала такого розвитку подій, тому звернулася до компанії й попросила пояснити, чому їй відмовили. Яким було її здивування, коли у відповідь вона отримала листа, у якому представники компанії заявили, що вона "не доклала достатньо зусиль до своєї зовнішності". Меліса розповіла, що вона зробила укладку волосся, обрала гарний одяг і нафарбувала губи. Вона зауважила, що рідко фарбується і це не сподобалося компанії, мовляв, "з огляду на рівень ролі у компанії" таке є неприпустимим.

Я проходила співбесіду на посаду віцепрезидента. І ось мій зовнішній вигляд – я зробила укладку волосся. На мені був гарний топ, блейзер, сережки. Але на мені була тільки помада. Я не нафарбувалася, тому що я взагалі-то рідко фарбуюся,

– розповіла Меліса.

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Це відео швидко почало поширюватися мережею і його вже переглянуло майже 700 тисяч користувачів. У коментарях небайдужі люди почали підтримувати Мелісу, а дехто зауважив, що чоловік ніколи б не почув такого у свою адресу.

До слова, нещодавно Меліса поділилася з підписниками, що все ж знайшла гарну роботу й отримала також посаду віцепрезидента. Вона влаштувалася в іншу компанію, яка не має гендерних стереотипів, і не зважає на те, чи зробила жінка макіяж.