Винятком не є й тренди у макіяжі. Візажистка Ірина Легкобит ексклюзивно розповіла Life 24 про модні тенденції, які будуть популярними навесні 2024 року.

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Яскраві відтінки

Цієї весни, за словами експертки, актуальними у макіяжі будуть яскраві та свіжі кольори.

У моді багато свіжих та яскравих відтінків. Актуальними лишаються рожевий та персиковий. Проте йдеться більше не про акцентні тони. Перевагу цього сезону все ж надають нюдовим відтінкам,

– поділилась Ірина Легкобит.

Як виглядає такий макіяж: дивіться фото

Веснянки

Ластовиння – це інша модна тенденція цієї весни.

Ті, хто має веснянки, вам неймовірно пощастило, тому що це цьогорічний тренд. Багато хто їх малює,

– каже Ірина Легкобит.

Щоб створити ластовиння за допомогою макіяжу, вона радить використовувати або олівець для брів, або спеціальний спрей для волосся, який застосовують, щоб зафарбувати відрослі корені.

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Таким спреєм можна зробити буквально 2 – 3 натиски й результат виглядатиме гарно та натурально,

– пояснила візажистка.

Як виглядають веснянки в макіяжі: дивіться фото

Легкий, але соковитий макіяж

Загалом, як пояснює Ірина Легкобит, цієї весни максимально актуальним буде легкий макіяж, який, втім, лишатиметься виразним та соковитим.

Трендовий образ можна створити, оформлюючи очі у нюдових відтінках, підкреслюючи їх легкою та виразною стрілкою, а також додаючи насичені та ніжні губи.