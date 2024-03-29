Исключением не являются и тренды в макияже. Визажист Ирина Легкобит эксклюзивно рассказала Life 24 о модных тенденциях, которые будут популярными весной 2024 года.
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Яркие оттенки
Этой весной, по словам эксперта, актуальными в макияже будут яркие и свежие цвета.
В моде много свежих и ярких оттенков. Актуальными остаются розовый и персиковый. Однако речь идет больше не об акцентных тонах. Предпочтение в этом сезоне все же предоставляют нюдовым оттенкам,
– поделилась Ирина Легкобит.
Как выглядит такой макияж: смотрите фото
Веснушки
Веснушки – это другая модная тенденция этой весны.
Те, кто имеет веснушки, вам невероятно повезло, потому что это нынешний тренд. Многие их рисуют,
– говорит Ирина Легкобит.
Чтобы создать веснушки с помощью макияжа, она советует использовать или карандаш для бровей, или специальный спрей для волос, который применяют, чтобы закрасить отросшие корни.
Таким спреем можно сделать буквально 2 – 3 нажима и результат будет выглядеть красиво и натурально,
– объяснила визажистка.
Как выглядят веснушки в макияже: смотрите фото
Легкий, но сочный макияж
В общем, как объясняет Ирина Легкобит, этой весной максимально актуальным будет легкий макияж, который, впрочем, будет оставаться выразительным и сочным.
Трендовый образ можно создать, оформляя глаза в нюдовых оттенках, подчеркивая их легкой и выразительной стрелкой, а также добавляя насыщенные и нежные губы.