В чем секрет успеха британской бизнесвумен и на чем она теперь зарабатывает средства, рассказываем далее.

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Как женщина, которую выгнали из школы, стала миллионершей

33-летняя Мелисса Льюис из Великобритании была уверена, что ничего не достигнет в жизни после того, как ее в 15 лет исключили из школы. Однако теперь она ведет собственный успешный бизнес в сфере недвижимости.

Мелисса прошла сложный жизненный путь к успеху. Она начала курить в 12 лет и вскоре стала прогуливать школу. В 15 лет ее и вовсе выгнали из учебного заведения. Бунтуя против своих строгих родителей, она никогда не думала, что ее поведение принесет ей много проблем. Поэтому, когда ей сказали не возвращаться в школу, она была шокирована и напугана.

Однажды мне сказали, что я должна остаться на обед из-за разговоров во время занятий. Это был мой первый день в школе после того, как меня отстраняли от занятий каждую неделю в течение предыдущих двух месяцев. Я смело сказала учителю, что не собираюсь задерживаться и ушла. Когда я вернулась после обеда, мне сказали, что меня исключают,

– рассказала британка.

Она добавляет, что это был ее последний день в школе. Девушка с ужасом думала, что скажут родители.

Женщина достигла всего самостоятельно / Фото Melissa Lewis

Они же настояли, что Мелисса должна сразу найти работу. Тогда девушка устроилась стажером в компанию Transport for London, где продержалась два месяца, после чего ее уволили за провал на экзамене по технике безопасности.

Я поступила в колледж, а затем в университет и изучала управление персоналом. Я прилежно училась и работала, купив себе машину Ford KA в 17 лет. Мне нравилось подключать телефон к магнитоле и катать друзей, слушая музыку,

– вспоминает она.

Когда Мелиссе исполнилось 20 лет, она поставила перед собой цель стать старшим сотрудником отдела кадров к 30 годам и достигла ее на 4 года раньше. Все это время она упорно работала и экономила, тогда как все ее друзья тратили деньги на одежду и клубы.

Свой первый дом она купила в 26 лет, переехав из Лондона в Эссекс, где жилье было доступнее.

Я получила много уроков на этом пути, но главное, что мне пришлось изменить, – это мое мировоззрение. Вы не сможете добиться ничего положительного, если будете несчастными или будете выходить из негатива, недостатка или разочарования. Я оглядываюсь назад, на того подростка, и не жалею ни об одном моменте,

– говорит женщина.

После 10 лет работы в отделе кадров, сейчас она открыла собственный бизнес по продаже недвижимости, подбирая для инвесторов объекты и участки под застройку. В первый год работы Мелис получила более 172 000 фунтов стерлингов (примерно 8 миллионов гривен) только за счет доходов от аренды.