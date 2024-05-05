Историю жизни женщины, а также о том, что помогло ей достичь успеха на сложном пути, рассказываем далее.

К теме Думала, что ничего не достигнет: британка создала успешный бизнес, хотя даже не закончила школу

Как женщина стала миллиардершей с нуля

Жительница Лондона Бекки Фатеми родилась в Иране, провела свое детство в бедном доме и ушла из дома в 15 лет. Однако сейчас, в свои 48 лет, женщина владеет империей недвижимости стоимостью 8,3 миллиарда фунтов стерлингов.

Бекки родилась в 1976 году незадолго до иранской революции в семье пилота и медсестры, которой запретили рожать ребенка после того, как во время беременности у нее диагностировали рассеянный склероз.

В шестимесячном возрасте девочку отправили в школу-интернат в Лондоне, а затем – путешествовать по миру, поскольку ее отец всегда был "в разъездах". Ее же мама тоже оказалась в Великобритании, где воспитывала двоих детей и учила Бекки английскому языку.

Я закончила школу, ушла из дома в 15 лет, потому что у меня было много домашнего насилия с братом, и мой отец был довольно жестоким по отношению к моей маме,

– говорит женщина.

С тех пор она научилась зарабатывать себе на жизнь, найдя свою первую в жизни работу в 12 лет и живя или в общежитии, или с друзьями.

Как живет бизнесвумен сейчас: смотрите видео

Многое из того, что я делаю, является реакцией на выживание. Это связано с травмой,

– ответила Бекки тем, кто восхищается ее успехом.

Женщина сейчас может похвастаться сделками с недвижимостью на 150 миллионов фунтов стерлингов, работает с состоятельными людьми, которые владеют несколькими объектами недвижимости во всем мире.

Я специализируюсь на объектах стоимостью более 2 миллионов фунтов стерлингов,

– объяснила она.

До своей невероятной истории успеха Бекки работала в McDonald's, а потом начала убирать туалеты, но худшее было еще впереди.

Мой парень покончил с собой, он умер от передозировки наркотиков на День святого Валентина у меня на глазах. Мы пытались вытащить его из этой среды. Не смогли – и он умер в 27 лет,

– поделилась Бекки.

Какой поступок был наиболее рискованным в жизни Бекки: смотрите видео

С тех пор ей удалось перевернуть свою жизнь вверх дном – и теперь она стремится вдохновлять других.

Вы можете подумать, что то, кем вы являетесь и чем живете, не может принести вам денег. Но это не так,

– говорит бизнесвумен, которая самым большим своим достижением считает то, что "она осталась живой".

Женщина добавляет, что в ее жизни было много моментов, когда она должна была бы быть мертвой или сидеть в тюрьме.

Но я стою здесь и не пытаюсь убить себя. В худшие моменты моей жизни, когда у меня не было денег, когда у меня не было еды, мне позвонили и сказали, что моя мама умерла, мой папа умер, мой парень умер. Все умерли – никто из моей семьи не видел, как рос мой сын,

– рассказывает Бекки.

Она напоминает, что независимо от того, насколько все плохо, всегда есть место для надежды – и Бекки является живым доказательством этого.

Она начала свой бизнес сама на восьмом месяце беременности, арендуя магазин. Женщина говорит, что ее взгляды на жизнь изменило материнство. До того, как Бекки стала матерью, она всегда обращала внимание на то, что думают другие, и постоянно волновалась, но новая роль мамы изменила ее мышление – ее было не остановить.

Сегодня Бекки сама воспитывает десятилетнего ребенка и убеждена, что риск живет только в голове. По ее словам, если есть ощущение, что это то, что вы должны сделать, не стоит останавливаться только потому, что кто-то считает это действие риском.