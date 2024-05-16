Почему одна из сестер собиралась работать вместо другой и как разоблачили план близняшек, рассказываем дальше.

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Как близняшка тайно работала на работе вместо сестры

Сестры решили попробовать обмануть руководство компании, когда одной из них отказали в предоставлении ежегодного отпуска, но девушка все равно очень хотела полететь на отдых. Возможно, эту идею удалось бы успешно реализовать, если бы "сестра на замене" не записала шуточное видео в тикток, раскрыв свои планы.

Мой босс увидел видео, которое опубликовала сестра, когда она прикрывала меня на работе,

– поделилась близняшка.

Менеджер компании, которого зовут Джон, требовал извинений, немедленных объяснений и поиска путей для исправления этой ситуации.

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Ваше решение привлечь свою сестру-близнеца на замену, пока вы гуляете в отпуске после того, как ваш запрос на нее был отклонен, абсолютно неприемлемо. Это пощечина и вашим коллегам, которые придерживаются правил, и компании, которая доверяет вам обязанности,

– написал мужчина в официальном предупреждении.

Завершая письмо "словами разочарования", Джон добавил, что любые подобные случаи в будущем приведут к серьезным последствиям, в частности дисциплинарным взысканиям.

Видео же сестер-близняшек быстро собрало тысячи комментариев, лайков и репостов. Многие из пользователей сети стремились узнать, что произошло дальше.