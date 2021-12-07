Дивне побачення: закрив в себе вдома і заблокував номер

Дівчина познайомилась в інтернеті з чоловіком і вирішила піти з ним на побачення. Це був дуже "цікавий" досвід.

Вона розповіла про найдивнішу зустріч у відео, яке опублікувала у тіктоці. Вона навіть не підозрювала, що стане коханкою та заручницею.

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Дівчина потрапила на дивне побачення

20-річна користувачка тіктоку розказала про побачення з чоловіком, який видався їй милим. Вона часто знайомиться з хлопцями онлайн, а тоді ходить на зустрічі.

Він виглядав цілком нормальним, але одного разу ми пішли на вечерю, і він поводився так дивно, і нарешті сказав мені, що ми повинні піти,

– розповіла дівчина.

Після обіду дівчина попросила відвезти її додому, але чоловік запропонував переночувати у нього. Коли вони потрапили у квартиру, чоловік почав пододитись дуже дивно. Він не розмовляв з нею і не лягав спати, а просто ходив по квартирі. Коли вона прокинулась серед ночі, то зрозуміла, що чоловік просто кинув її у власній квартирі.



Покинув дівчину у квартирі / Фото Unsplash

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Тоді вона вирішила написати "втікачу", але той заблокував її номер.

Він залишив мені записку на своєму кухонному стилі, в якій написав, що одружений, і поїхав додому, тому що його дружина народжувала,

– розповіла вона.

Дівчина каже, що потрібно бути уважним та стежити, з ким ви ходите на побачення. Адже це була четверта зустріч пари і вона навіть не підозрювала, що він одружений.

У нього не було фотографій у будинку, у нього не було обручки, і не було жодних ознак того, що він заручений,

– ділиться дівчина.