Несподівана ситуація сталася в Багдаді (Ірак), де у жінок традиційно складне становище із правами. Місцеві медіа повідомляють, що це найшвидше розлучення, яке зафіксували в країні у 2022 році.

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Що зробила наречена

Дівчина підготувала жартівливий сюрприз коханому: вона заспівала йому під час офіційної церемонії. Все було б цілком спокійно, але наречена обрала для караоке популярну в тамтешніх краях пісню сирійської співачки Ламіс Кан "Mesaytara" ("Я доміную", – Life 24).

До речі, цей сингл набрав понад 108 мільйонів переглядів у ютубі. У тексті можна знайти такі слова:

Я доміную, і ти будеш виконувати мої вказівки. Я зведу тебе з розуму, якщо ти подивишся на інших дівчат на вулиці. Так, я доміную. Ти мій цукор. Поки ти зі мною, ти будеш ходити піді мною, – йдеться у тексті пісні.

Наречений розлучився з коханою на весіллі / Фото Unsplash

Очевидно, що така несподівана пісня неймовірно розізлила нареченого та його родичів. Вони вважали це провокацією. Після такого молодий не зміг заспокоїтися, тому й вирішив одразу розлучитися.

Можливо, це був просто хитрий план дівчини, яка не хотіла виходити заміж. Цікаво, що схожий випадок трапився минулого року в Йорданії. Тоді молодята теж одразу розлучилися після того, як наречена виконала пісню Mesaytara.

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