Так трапилось і з жінкою, яка живе у Сіднеї. Вона не бачилась зі своїм сином протягом трьох років.

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Сир зробив неочікуваний сюрприз для матері

Жан-Поль живе в Цюриху у Швейцарії. Він вирішив відвідати свою матір, яку не бачив тривалий час через пандемію. Разом із сестрою вони придумали оригінальний сюрприз, який точно мав вразити жінку.

Напередодні Різдва чоловік побачив новину про те, що кордони відкриті, і він зможе навідатись врешті додому. В Цюриху Жан-Поль проживає останні 20 років, але до пандемії мав можливість частіше відвідувати рідних. Він придбав квитки на літак та відправився додому. По приїзду у Сідней Жан-Поль провів 3 дні на самоізоляції, а тоді вирішив разом із сестрою потішити маму приємною новиною.



Чоловік переодягнувся в офіціанта, щоб здивувати матір / Фото Honey.nine

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Вони обрали улюблене кафе мами та домовились, що чоловік переодягнеться в офіціанта. Донька ж повинна була привести маму в заклад, аби та нічого не запідозрила. Коли жінка з донькою навідалась у кафе, вони зробили замовлення та очікували на каву. Її приніс якраз "новий" офіціант, якого жінка до цього ніколи не бачила і дуже зацікавилась. Вона не одразу зрозуміла, що відбувається, і тим паче не змогла впізнати сина. Тоді чоловік вирішив розкриті всі карти, зняв маску та головний убір.



Мати була розчулена таким сюрпризом / Скриншот з відео

Мати була переповнена емоціями, коли побачила свого сина, і розплакалась. Вона не очікувала отримати такий передріздвяний подарунок, але була дуже щаслива.