Дивовижний збіг: три сестри-близнючки завагітніли одночасно

Близнюки часто однаково одягаються, носять ті ж зачіски та мають схожі захоплення. А от жінки зі США пішли ще далі – зараз усі троє близнючок водночас вагітні.

Джині, Нині та Вікторії з округу Оріндж в Каліфорнії зараз 35 років, вони народились з інтервалом у 4 хвилин. А зовсім скоро, протягом наступних 4 місяців їх родина поповниться трьома малюками.

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Жінки чекають за усіма прогнозами лікарів, що діти народяться у липні, серпні та листопаді. Найстарша сестра, Джина планує назвати новонароджену дівчинку Лейтон Грейс. Середня близнючка, Ніна, чекає хлопчика, якого хоче назвати Хендрікс Пол. Наймолодша, Вікторія, яка перша має народити сина всього за кілька тижнів, назве малюка Заден Сет.

Близнючки народять у найближчі 4 місяці / Скриншот з відео CBS Los Angeles

Коли Вікторія і Джині дізнались про власні вагітності, вони жартуючи, підбивали на це і свою старшу сестру, Ніну. Довго просити жінку не довелось – зовсім скоро про радісну новину повідомила і вона.

Знімки УЗД малюків близнючок / Скриншот з відео CBS Los Angeles

Жінки продовжують зараз однаково одягатись та користуються значною перевагою, якої зазвичай немає в інших жінок: вони можуть завжди обмінятись між собою одягом для вагітних. Близнючки також не забувають створювати якомога більше спільних фотоспогадів про цей прекрасний період, коли вони всі втрьох чекають на малюків.

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Навіть під час вагітності близнючки вдягаються однаково / Скриншот з відео CBS Los Angeles

Вони всі також збираються народжувати в одній лікарні разом з лікарем, який спостерігає їх вагітності: "Мене зворушила ця чудова історія цих трьох сестер, які вагітні водночас", – зізнався лікар Даніель Штернфельд.