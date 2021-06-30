Джини, Нине и Виктории из округа Ориндж в Калифорнии сейчас 35 лет, они родились с интервалом в 4 минут. А совсем скоро, в течение следующих 4 месяцев их семья пополнится тремя малышами.

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Женщины ждут по всем прогнозам врачей, что дети родятся в июле, августе и ноябре. Старейшая сестра, Джина планирует назвать новорожденную девочку Лейтон Грейс. Средняя близняшка, Нина, ждет мальчика, которого хочет назвать Хендрикс Пол. Самая младшая, Виктория, которая первая должна родить сына всего через несколько недель, назовет малыша Заден Сет.

Близняшки родят в ближайшие 4 месяца / Скриншот с видео CBS Los Angeles

Когда Виктория и Джини узнали о своих беременностях, они шутя подбивали на это и свою старшую сестру, Нину. Долго просить женщину не пришлось – совсем скоро о радостной новости сообщила и она.

Снимки УЗИ малышей близняшек / Скриншот с видео CBS Los Angeles

Женщины продолжают сейчас одинаково одеваться и пользуются значительным преимуществом, которого обычно нет у других женщин: они могут всегда обменяться между собой одеждой для беременных. Тройняшки также не забывают создавать как можно больше совместных фотовоспоминаний об этом прекрасном периоде, когда они все втроем ждут малышей.

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Даже во время беременности сестры одеваются одинаково / Скриншот с видео CBS Los Angeles