Спальня – місце нашого відпочинку та сну, тож воно має бути комфортним. Про ключові моменти, на які слід звернути увагу, коли облаштовуєте цю кімнату – читайте у тексті 24 Каналу.

Дивіться також Осучаснюємо традиції: топ-5 декоративних прикрас в українському стилі

Психологічний аспект

Спальня потрібна нам для міцного сну та приємного пробудження, щоб бути бадьорими протягом дня. Саме цю кімнату ми бачимо, перед тим як заплющити очі та перед тим як почати день. Тому важливо наповнити її тими предметами, які будуть приносити радість.



Ми проводимо у спальні досить багато часу / Pexels

Приємними мають бути і функціональні елементи: штори, постільна білизна, вази, підсвічники. Бажано повісити штори з натуральних тканин і щоб їх було два види: легкі, які пропускають світло, та важкі, які від нього захищають.

Ергономіка

Важливо створити затишок та правильно розставити меблі у спальні.



Важливо, щоб все необхідне було під рукою / Pexels

Поруч із ліжком має бути місце, куди буде зручно класти дрібниці, які ви берете до рук перед сном чи після пробудження. Не обов’язково ставити тумбочки з обох боків. З одного боку можна поставити тумбочку, а з другого – невеликий столик чи невисокий комод.

Краще ставити ліжко по центру стіни, щоб доступ до нього був з двох боків.

Стиль

Приємні, романтичні та затишні спальні властиві східному стилю.

Для спальні рекомендують обирати пастельні відтінки та уникати яскравих, які начебто подразнюють очі.