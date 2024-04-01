Зроблять житло старомодним: яких трендів у дизайні варто уникати у 2024

У сучасному світі тренди змінюються чи не щомісяця. Прослідкувати всі модні тенденції та оформити свій дім максимально актуально може бути важкою задачею, адже у цьому різноманітті легко загубитися.

Яких трендів в дизайні інтер’єру у 2024 році варто уникати, якщо не хочете зробити своє житло старомодним, розповідаємо далі.

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Смужки

У 2024 році повернувся тренд на смужки. Але вони вимагають помірності та ретельно підібраної колірної палітри.

Смугастий килим може бути вдалим штрихом, але яскраві смуги на стінах легко перетворять житло на "приміщення цирку".

Замість цього суперечливого тренду увагу краще звернути на арки.

Арки та вигини можуть допомогти пом’якшити кімнату та прибрати різкі лінії. Це може бути у вигляді архітектурної деталі, такої як арковий дверний отвір, або тонших аксесуарів, включаючи аркові підлогові дзеркала,

– пояснила дизайнерка Софі Клемсон.

Який мають вигляд недоречні смуги: дивіться фото

Перевантаження текстурами

Кілька текстур можуть зробити кімнату затишною та живою, але занадто багато текстур перетворять житло на старомодний простір.

Використайте кілька різних текстур і форм, як-от очеретяні панелі або рифлення, змішані з камінням, таким як мармур і травертин, для гарної інтер’єрної палітри, яка не буде надто електричною,

– радить дизайнерка Холлі Долан.

Водночас аксесуари в яскравих металевих кольорах – ще один чудовий спосіб досягти поєднання текстур, не перевантажуючи простір.

Як виглядають текстури в дизайні: дивіться фото

Ідеальна симетрія

Симетрія може здатися гарною ідеєю, але водночас вона робить простір занадто спрощеним.

Минули ті часи, коли стіни чи меблі повинні бути ідеально симетричними. 2024 рік – час черпати натхнення у невимушеній природі дизайну інтер’єру 1970-х років. Замініть надто акуратні лінії вигнутими й органічними силуетами та внесіть різноманітність за допомогою різних текстур і форм,

– пропонує Холлі Долан.

Затишок – це результат правильно поєднання багатьох елементів. Однак уявити його без якісного та зручного домашнього одягу просто неможливо. Ідеальним тому свіченням є продукція Anabel Arto . Жінки, які вже придбали для себе та близьких стильний домашній одяг від бренду, переконалися, що навіть буденний сімейний вечір може стати святом.

Легка асиметрія в житлі: дивіться фото

Тренди із соціальних мереж

Під час проєктування простору легко почати втілювати короткочасні тенденції, які популяризують у соціальних мережах та які швидко виходять з моди.

Я завжди раджу своїм клієнтам не купувати дорогі меблі, шпалери та текстиль із модними візерунками та кольорами тканин. Краще використовувати дешевші предмети, як-от подушки, пледи та жалюзі, щоб продемонструвати ці візерунки, а для інших речей обирати універсальні кольори,

– додає дизайнер Нікола Родрігес.

Як зробити простір цікавим без короткочасних трендів: дивіться фото

Коричневі кольори

Хоча колірна палітра 2024 року сповнена землистих нейтральних і мідно-помаранчевих відтінків, коричневий може бути особливо складним кольором для стилізації.

Коричневий в інтер'єрі: дивіться фото

Якщо ви все ж використовуєте коричневий колір в оселі, змішайте його зі світлими аксесуарами та меблями, щоб "розчинити" його.