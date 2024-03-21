У цьому процесі легко припуститися помилок. І хоча деякі з них здаються незначними, вони можуть значно зіпсувати дизайн. На що звернути увагу і яких провальних рішень уникати, розповідаємо далі.

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Занадто низькі штори

Однією з дизайнерських помилок, яку допускає більшість, є те, що штори висять занадто низько.

Штори слід вішати якомога вище,

– пояснює дизайнерка інтер’єру Кейт Доусон.

Але висота – це не єдине, що слід враховувати. Доусон також радить робити штори ширшими за вікно. Це одразу робить кімнату більшою та світлішою, тому що оку здається, що весь простір – це вікно.

Штори краще вішати якомога вище: дивіться фото

Ліжко в куті

Хоча багато людей вважають за краще поставити ліжко в кутку кімнати, щоб заощадити місце в невеликих спальнях, це псує все враження. Найкраще розміщувати його так, щоб воно було по центру стіни.

Якщо місця мало, а бюджет не є проблемою, краще обирати менше ліжко або поряд з ним у куті ставити невелику тумбочку. Так кімната виглядатиме трохи більшою.

Ліжко радять ставити по центру кімнати: дивіться фото

Затишок – це результат правильно поєднання багатьох елементів. Однак уявити його без якісного та зручного домашнього одягу просто неможливо. Ідеальним тому свіченням є продукція Anabel Arto. Жінки, які вже придбали для себе та близьких стильний домашній одяг від бренду, переконалися, що навіть буденний сімейний вечір може стати святом.

Розсувні дзеркальні двері у шафах

Хоча багато людей вважають такі двері гарним вибором для спалень, оскільки тоді в кімнаті не потрібно буде вішати настінне дзеркало, насправді ж вони можуть відвертати увагу та робити кімнату занадто яскравою.

Натомість краще розглянути дерев’яні двері, які можна пофарбувати в яскравий колір. Це перетворить шафу на функціональний елемент дизайну.

Дзеркальні двері можуть занадто відбивати світло: дивіться фото

Настінний декор на неправильній висоті

Дизайнерка інтер’єру Дженніфер Хантер каже, що розвішування творів мистецтва чи дзеркал на неправильній висоті може порушити баланс кімнати.

Декор стін – це те, що формує простір і вирівнює масштаб кімнати, тож краще вішати всі елементи на рівні очей,

– додає жінка.

Декор має бути на рівні очей: дивіться фото

Неправильне освітлення

Освітлення є невіддільною частиною дизайну інтер’єру, оскільки воно дійсно може задати настрій і тон простору.

Завжди краще мати кілька джерел світла, щоб воно розподілялося рівномірно,

– пояснює Хантер.

Бажано мати кілька рівнів освітлення: дивіться фото

Дизайнерка пропонує використовувати кілька шарів освітлення, наприклад, встановлювати верхнє світло, настільні лампи, торшери чи бра.