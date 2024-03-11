Зрештою не хочеться інвестувати в щось для свого будинку лише для того, щоб наступного року він виглядав застарілим. Про п'ять сучасних тенденцій в дизайні, які одночасно є класичними, розповідаємо далі.

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Сміливі та яскраві кольори

За словами дизайнерки інтер’єру Дженніфер Хантер, яскраві кольори у дизайні надовго.

Зараз я проєктую багато приміщень із глянцевими кольоровими стінами. Подумайте про відтінки сливи, вина та індиго,

– радить експертка.

Дизайнер інтер’єру Кейт Доусон додає, що протягом багатьох років ми зосереджувалися на нейтральному, чистому зовнішньому вигляді – і це абсолютно красиво і розкішно, але зараз люди хочуть зробити простір яскравішим. Вона переконана, що з усіх трендів цього року яскраві кольори матимуть найбільшу силу.

Як виглядають яскраві кольори у дизайні: дивіться фото

Унікальні речі

Унікальні предмети набагато більш позачасові, ніж декор масового виробництва.

Кожного разу, коли щось починає виглядати масовим, воно втрачає свій ефект дизайну,

– пояснює Кейт Доусон.

Чим унікальніші, старіші та цікавіші ваші елементи декору, тим краще. Однак це не означає, що вам потрібен дорогий антикваріат. Стара сімейна реліквія або щось, що ви знайдете на барахолці, стане гарним вибором.

Затишок – це результат правильно поєднання багатьох елементів. Однак уявити його без якісного та зручного домашнього одягу просто неможливо. Ідеальним тому свіченням є продукція Anabel Arto. Жінки, які вже придбали для себе та близьких стильний домашній одяг від бренду, переконалися, що навіть буденний сімейний вечір може стати святом.

Як виглядає такий декор: дивіться фото

Тиха розкіш

Тиха розкіш була одним із найбільших мікротрендів у тікток у 2023 році. Зараз він еволюціонує та перетворюється на позачасову естетику.

Тенденція тихої розкоші відповідає всім вимогам, коли мова заходить про основні принципи створення позачасового простору. Думайте про це як про капсульний гардероб: інвестуйте в основні речі, зокрема гарне освітлення, майстерність і функціональність, і дайте всім шарам стати на свої місця з часом, іноді додаючи модні дрібнички,

– каже дизайнерка інтер’єру Шей Холлан.

Якщо ви хочете застосувати цю тенденцію у своєму домі, вона рекомендує обирати натуральні матеріали. Такі матеріали, як тверда деревина та вовна, можуть витримати роки інтенсивного використання, на відміну від ламінату, який легко розколюється, і синтетичних тканин, які зношуються та дряпаються.

Як виглядає цей тренд: дивіться фото

Темні стільниці

Хоча світлі стільниці з мармуру та кварцу були в моді протягом багатьох років, тепер настав час для більш темних каменів зі сміливими й контрастними прожилками. Але це не просто черговий тренд – це те, що виглядатиме шикарно десятиліттями.

За словами дизайнерки інтер’єрів Райанни Свон, природний камінь використовувався в інтер’єрах досить довго, тому не слід вважати це трендом.

Якими можуть бути такі стільниці: дивіться фото

Тинькування

Від стін до кухонних витяжок, є багато способів додати гіпсові деталі у будинок. Цей елемент, який зараз набуває популярності, навряд чи найближчим часом вийде з моди, каже дизайнерка інтер’єру Аліса Джонсон.

Вона зазначає, що тинькування довело свою універсальність і незмінну естетичну цінність. Його постійна присутність у сучасному дизайні демонструє здатність адаптуватися до різних стилів, від класичного до сучасного. Окрім адаптивності, тинькування забезпечує довговічність і легкість у догляді, що робить його впевненим вибором для дизайну інтер’єру.