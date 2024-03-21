В этом процессе легко допустить ошибки. И хотя некоторые из них кажутся незначительными, они могут значительно испортить дизайн. На что обратить внимание и каких провальных решений избегать, рассказываем далее.

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Слишком низкие шторы

Одной из дизайнерских ошибок, которую допускает большинство, является то, что шторы висят слишком низко.

Шторы следует вешать как можно выше,

– объясняет дизайнер интерьера Кейт Доусон.

Но высота – это не единственное, что следует учитывать. Доусон также советует делать шторы шире окна. Это сразу делает комнату больше и светлее, потому что глазу кажется, что все пространство – это окно.

Шторы лучше вешать как можно выше: смотрите фото

Кровать в углу

Хотя многие люди предпочитают поставить кровать в углу комнаты, чтобы сэкономить место в небольших спальнях, это портит все впечатление. Лучше всего размещать ее так, чтобы она была по центру стены.

Если места мало, а бюджет не является проблемой, лучше выбирать меньше кровать или рядом с ней в углу ставить небольшую тумбочку. Так комната будет выглядеть немного больше.

Кровать советуют ставить по центру комнаты: смотрите фото

Затишок – це результат правильно поєднання багатьох елементів. Однак уявити його без якісного та зручного домашнього одягу просто неможливо. Ідеальним тому свіченням є продукція Anabel Arto. Жінки, які вже придбали для себе та близьких стильний домашній одяг від бренду, переконалися, що навіть буденний сімейний вечір може стати святом.

Раздвижные зеркальные двери в шкафах

Хотя многие люди считают такие двери хорошим выбором для спален, поскольку тогда в комнате не нужно будет вешать настенное зеркало, на самом деле они могут отвлекать внимание и делать комнату слишком яркой.

Вместо этого лучше рассмотреть деревянные двери, которые можно покрасить в яркий цвет. Это превратит шкаф в функциональный элемент дизайна.

Зеркальные двери могут слишком отражать свет: смотрите фото

Настенный декор на неправильной высоте

Дизайнер интерьера Дженнифер Хантер говорит, что развешивание произведений искусства или зеркал на неправильной высоте может нарушить баланс комнаты.

Декор стен – это то, что формирует пространство и выравнивает масштаб комнаты, поэтому лучше вешать все элементы на уровне глаз,

– добавляет женщина.

Декор должен быть на уровне глаз: смотрите фото

Неправильное освещение

Освещение является неотъемлемой частью дизайна интерьера, поскольку оно действительно может задать настроение и тон пространства.

Всегда лучше иметь несколько источников света, чтобы он распределялся равномерно,

– объясняет Хантер.

Желательно иметь несколько уровней освещения: смотрите фото

Дизайнер предлагает использовать несколько слоев освещения, например, устанавливать верхний свет, настольные лампы, торшеры или бра.