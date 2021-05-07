Дізнайтесь, чи достатньо ви спите: простий тест від лікаря

7 травня 2021 , 04:41
Читать новость на русском

Джерело:

TikTok

Лікар Каран Радж поділився простим способом визначити, чи достатньо ви спите. На перший погляд здається, що виконати це завдання під силу кожному, проте справляються далеко не всі.

 На своїй сторінці у Тіктоці лікар Каран Радж розповідає цікаві факти про людський організм і має вже майже 3,5 мільйони підписників. Там він і розмістив цікаве відео, в якому запропонував підписникам визначити, чи достатньо вони сплять.

Читайте також: 15 проблем, які зрозуміють лише невисокі дівчата

Зрозуміти, що вам не вистачає сну можна всього за кілька секунд. Лікар показав кілька картинок звичайної вулиці, які здаються практично ідентичними: будинки, дорога, кілька людей, хмари на небі, машини. Кожні 2 секунди картинки змінюються, і ваше завдання – помітити відмінності. 

Потрібно знайти відмінності між картинками / Фото ТікТок Карана Раджи

Річ у тім, що у людини, яка мало спить, дуже знижується концентрація, погіршується пам'ять, вона стає неуважною. Тому дехто й не помічає, як змінюються кольори, зникають і з'являються будинки, рухаються люди на зображенні тощо. 

Досліджуйте нові горизонти винного світу разом з найкращими зразками українського виноробства. Обирайте вино за вашим смаком в інтернет-магазині SHABO

Якщо ви не змогли пройти цей простий тест – це лише перші дзвіночки. Лікар радить звернути увагу на свій режим і тоді, коли ви помічаєте, що прокидаєтесь тільки за будильником, а вдень вам потрібно багато кави чи енергетику, щоб ефективно працювати.

 Спробуйте й ви пройти цей тест та дізнатись, чи достатньо годин на добу ви спите. 

@dr.karanr

Take this sleep deprivation test! ##TechTokTips ##sleep ##learnontiktok ##schoolwithdrkaran

♬ clair de lune ethereal remix - Trey Phills

 