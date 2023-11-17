Однак зорієнтуватися у різноманітті забавок буває складно. 24 канал ділиться ідеями кооперативних комп'ютерних ігор від тікток-блогерки та геймерки Антонії Бонелло. Серед її пропозицій гарантовано знайдеться розвага саме для вас.

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Bread & Fred

Це кооперативний платформер, де гравці повинні співпрацювати, стрибати та долати перешкоди, щоб допомогти двом пінгвінам піднятися на вершину засніженої гори. Підйомі вимагає точності під час кожного стрибка та координації гравців, тож це буде захоплива подорож, пройти яку вдасться лише завдяки співпраці двох.

The Past Within

У цій грі доведеться об'єднати зусилля, щоб дослідити таємниці Альберта Вандербума, який перед тим, як померти, створив куб часу та просить свою дочку його воскресити. Секрети минулого й майбутнього не розкрити самотужки, тож гравцям доведеться переповідати одне одному деталі свого оточення. Тільки так вдасться розв'язати головоломки та побачити світи в різних вимірах.

У кооперативні комп'ютерні ігри можна грати вдвох чи компанією: дивіться відео

Baldur’s Gate 3

Це третя гра в серії Baldur's Gate, заснована на настільній рольовій системі Dungeons&Dragons (Підземелля та дракони). Події Baldur’s Gate 3 відбуваються через 120 років після попередньої частини. Головного героя беруть в полон "здирачі розуму" — істоти, що володіють здатністю гіпнозу і телепатії. Його та інших полонених садять на летючий корабель, де в них імплантують паразитів, які поступово починають контролювати свідомість жертв, перетворюючи їх в "здирачів". Однак, під час процесу перетворення, корабель атакують. У ході бійки герою та іншим, хто вижив, вдається втекти. Щоправда, від паразитів вони позбутися так і не змогли.

Hello engineer

У цій грі слід буде конструювати химерні транспортні засоби з брухту, щоб втекти з божевільного парку розваг. Разом зі своїми близькими вдасться стати справжніми інженерами, котрі збиратимуть сміття, долатимуть випробування в химерному світі, конструюватимуть неймовірні машини й кидатимуть виклик своєму моторошному сусіду та його злим роботам.