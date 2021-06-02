Книгу Гілера Беллока "Жива огорожа та кінь" взяли з бібліотеки взимку у далекому 1957 році. Відвідувач бібліотеки насправді зачитався цим твором, адже повернув книгу аж наприкінці травня 2021 року. Про це керівництво бібліотеки повідомило на своїй сторінці у Фейсбуці.

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Працівники бібліотеки були просто вражені такою несподіваною знахідкою, і з'ясувати, чому книгу так довго тримали вдома, так і не вдалось.

Розмальовані сторінки всередині / Фото Фейсбук міської бібліотеки міста Монахан

Проте штраф такому недбайливому читачу не загрожує. Директорка бібліотеки Кей Кассіді розповіла, що у 2019 році вони анулювали всі прострочені платежі за книги, які відвідувачі тримали занадто довго. Проте, якби в установі й досі дотримувались курсу 1957 року, то за таке порушення вони мали б виписати штраф у розмірі 2 тисяч доларів.

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Як книга виглядає зовні / Фото Фейсбук міської бібліотеки міста Монахан

Цікаво, що у книзі можна було знайти не лише кілька розмальованих сторінок, а й переконатись, наскільки серйозно ставились до літератури у 50-х роках минулого століття. З внутрішньої сторони була прикріплена пам'ятка з правилами щодо зберігання книг:

Книга може зберігатися у людини лише два тижні. Термін можна продовжити, якщо ця книга не треба іншому відвідувачу. За прострочений час зберігання потрібно сплачувати по 1 копійці кожні три дні. Усі пошкодження книг потрібно компенсувати на розгляд бібліотекаря. Позначення у книзі навіть олівцем або загинання кутиків сторінок – це також пошкодження. Відвідувачі повинні повідомляти бібліотекареві про всі випадки інфекційних захворювань у домі, у той період, поки там зберігались бібліотечні книги.

Бібліотечні правила у 1957 році / Фото Фейсбук міської бібліотеки міста Монахан

Самих бібліотекарів особливо здивувало 4 правило, вони навіть пожартували: "Цікаво, чи мали книги тоді 72 години карантину після повернення до бібліотеки?"