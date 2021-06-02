Штрафу не буде: до ірландської бібліотеки повернули книгу, яку взяли 64 роки тому

2 червня 2021 , 13:54
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Джерело:

Irish Examiner

До місцевої бібліотеки міста Монахан нещодавно повернули незвичайний екземпляр книги. Вона виявилась прострочена аж на 64 роки. Проте платити штраф порушникам не доведеться.

Книгу Гілера Беллока "Жива огорожа та кінь" взяли з бібліотеки взимку у далекому 1957 році. Відвідувач бібліотеки насправді зачитався цим твором, адже повернув книгу аж наприкінці травня 2021 року. Про це керівництво бібліотеки повідомило на своїй сторінці у Фейсбуці. 

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Працівники бібліотеки були просто вражені такою несподіваною знахідкою, і з'ясувати, чому книгу так довго тримали вдома, так і не вдалось.

Розмальовані сторінки всередині / Фото Фейсбук міської бібліотеки міста Монахан

Проте штраф такому недбайливому читачу не загрожує. Директорка бібліотеки Кей Кассіді розповіла, що у 2019 році вони анулювали всі прострочені платежі за книги, які відвідувачі тримали занадто довго. Проте, якби в установі й досі дотримувались курсу 1957 року, то за таке порушення вони мали б виписати штраф у розмірі 2 тисяч доларів. 

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Як книга виглядає зовні / Фото Фейсбук міської бібліотеки міста Монахан

Цікаво, що у книзі можна було знайти не лише кілька розмальованих сторінок, а й переконатись, наскільки серйозно ставились до літератури у 50-х роках минулого століття. З внутрішньої сторони була прикріплена пам'ятка з правилами щодо зберігання книг:

  1. Книга може зберігатися у людини лише два тижні. Термін можна продовжити, якщо ця книга не треба іншому відвідувачу.
  2. За прострочений час зберігання потрібно сплачувати по 1 копійці кожні три дні. 
  3. Усі пошкодження книг потрібно компенсувати на розгляд бібліотекаря. Позначення у книзі навіть олівцем або загинання кутиків сторінок – це також пошкодження. 
  4. Відвідувачі повинні повідомляти бібліотекареві про всі випадки інфекційних захворювань у домі, у той період, поки там зберігались бібліотечні книги.

Бібліотечні правила у 1957 році / Фото Фейсбук міської бібліотеки міста Монахан

Самих бібліотекарів особливо здивувало 4 правило, вони навіть пожартували: "Цікаво, чи мали книги тоді 72 години карантину після повернення до бібліотеки?"

Автор: Ірина Продан