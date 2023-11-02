Відповідь на це питання дає 24 Канал. То ж далі пропонуємо вам кілька книг, які точно сподобаються поціновувачам загадок, детективів та головоломок.

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"Ім'я Рози"

Чи не найвідоміший роман Умберто Еко часто називають історичним детективом. "Ім'я Рози" дебютний для італійського письменника роман, який одразу ж став бестселером. І попри те, що книга була опублікована у 1980 році, зараз вона вважається класикою.

Події книги розгортаються у середньовічному монастирі, де за загадкових обставин один за одним гинуть ченці, що лякало та насторожувало. Розслідування цих химерних злочинів доручили вченому-францисканцю Вільяму і його помічнику Адсо. Розслідування для обох стало клубком ниток, який було потрібно розплутати. Шлях до істини пролягає через підступні інтриги, політичні ігрища, розпусту та забобони. Тому без сумніву можемо запевнити – ця книга не відпускатиме до останньої сторінки.



"Ім'я Рози" / Фото Folio

"Джерело"

"Код да Вінчі" став світовим бестселером, однак перу Дена Брауна належать ще кілька детективних романів. У 2017 році вийшов поки що останній роман із серії про професора Роберта Ленґдона.

Та ця книга повністю відрізняється від попередніх творів Брауна, адже у 4 книгах із серії автор занурюється у минуле релігії та мистецтва, а "Джерело" демонструє нам світ постмодерну.

Події книги розгортаються в Іспанії. Талановитий науковець Едмонд Кірш зробив сенсаційне відкриття, яке мало б повністю перевернути уявлення людства про походження світу і, власне, людства, адже це питання, яке вже тисячоліттями турбує не одне покоління. Однак перед презентацією винахідника убивають, тому він не встиг оголосити про своє відкриття. А всі матеріали, які він напрацював, захищені паролем із 47-ми символів, то ж тепер вся надія лише на професора Ленґдона та директорки музею Амбри Відаль, бо тільки від них залежить, чи світ таки дізнається про відкриття Кірша.

Церковні інтриги, відносини в іспанській королівській родині, приголомшливі історії переслідувань та чимало неочікуваних поворотів – усе це супроводжуватиме вас до останньої сторінки.



"Джерело" / Фото КСД

Та якщо вже ми говоримо про Дена Брауна, не зайвим буде звернути увагу і на інші його романи, особливо такі як "Точка обману" чи "Інферно". Цікаво, що порядок читання серії про Роберта Ленґдона ("Янголи і демони", "Код да Вінчі", "Втрачений символ", "Інферно" та "Джерело") не важливий, бо книги між собою пов'язані лише персонажем.

"Асистент"

Американська письменниця Тесс Ґеррітсен – авторка не одного бестселера світового масштабу, особливої популярності набули книги із серії про детектива Джейн Ріццолі та судмедекспертки Морі Айлс, які розслідують найзаплутаніші убивства. Чимало читачів звертались до творчості Ґеррітсен, однак не всі пішли далі після "Хірурга", тому у сьогоднішній добірці буде ще одна приголомшлива книга авторки – "Асистент".

Події, як і в "Хірурзі" розгортаються у Бостоні. Від подій першої книги минув рік. У місті знову відбуваються моторошні убивства. На відміну від минулого року, жертвами стають не самотні жінки, а подружжя. Джейн Ріццолі досі не відпускають події річної давності і вона бачить схожість з почерком жорстокого вбивці, якого їй вдалося упіймати, через що її навіть пропонують відсторонити від розслідування після того, як у справу втрутилося ФБР. Тим часом Хірург втік із в'язниці і всіляко дає зрозуміти Ріццолі, що полює саме на неї.

До останньої сторінки книга інтригує та затягує, змушує переживати страх та відчувати захват від прочитаного.



"Асистент" / Фото КСД

"Асистент", як і вся серія про Ріццолі та Айлс, точно варта вашої уваги. Та на відміну від Брауна, тут порядок читання таки відіграє роль, тому цю серію потрібно читати у наступному порядку: "Хірург", "Асистент", "Грішна", "Двійник", "Смертниці", "Клуб Мефісто", "Хранитель смерті", "Убивчий холод", "Дівчина, яка мовчить", "Останній, хто помре" та "Померти знову".