8 найкращих джазових клубів Європи: цікава добірка

Європейські країни різноманітні за своєю культурою, водночас їх об'єднує любов до джазу. Пропонуємо вам мандрівку джазовими клубами Європи, в яких виступали знамениті музиканти з усього світу.

Коріння джазу ведуть до афро-американського співтовариства США. Але ця музика перетнула Атлантику та подорожувала Європою завдяки швидкій популярності серед музикантів та глядачів. Досягнувши берегів Європи, джаз змішався з іншими стилями і породив його виразну європейську форму.

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З того часу по всьому континенту з’явилися безліч джазових клубів, які виховували дуже талановитих артистів і балували публіку високоякісною музикою. Невдовзі європейські майданчики створили свій власний стиль, звук та атмосферу. Цей сценарій продовжував процвітати в ХХІ столітті. Ось вони – найкращі джазові клуби Європи.

Відень, Австрія

Porgy and Bess – сучасний клуб, спроєктований як мініконцертний зал, який одночасно може вмістити 350 відвідувачів. Завдяки своєму високоякісному обладнанню та сервісу, він з часом залучив низку високо оцінених музикантів. Слухачі у Porgy and Bess виявилися поважними поціновувачами музики.

Концерт Tango Jazz Quartet в джазовому клубі Porgy and Bess: дивіться відео tangojazzquartet

Берлін, Німеччина

Місце в столиці Німеччини, яке блищить яскравіше, ніж усі інші, – клуб Donau 115 у модному районі Нойкольн. Тут ви можете стати свідками пост-боп джазу, а також розбещених музичних виконань. Це безмежна різноманітність виконавців, яка не тільки сподобається своїм меценатам, але й могла б також тримати джазові оригінали у строю.

Концерт в джазовому клубі Donau 115: дивіться відео Donau115

Лісабон, Португалія

Структурований в мінімалістському стилі Hot Clube De Portugal був створений у 1948 році. Незважаючи на певну скромність, тут виступала величезна кількість світових джазових легенд, таких як Сара Воган, Декстер Гордон, Діззі Гіллеспі, граф Бейсі та найстаріший джазовий артист Лу Дональдсон. На жаль, клуб повністю зруйнувала пожежа у 2009 році. Однак, він отримав нове життя через 3 роки за допомогою жителів міста та асоціацій, які профінансували його відродження.

Зараз Hot Clube De Portugal вміщує 140 відвідувачів і пропонує затишний простір, який приваблює людей різного віку та професій.

Концерт в Hot Clube De Portugal: дивіться відео HCPJazz

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Краків, Польща

Harris Piano Bar – це невеликий затишний 70-місний клуб у місті Краків, розташований у жвавому міському просторі на площі Ринок. Там можна почути джаз, блюз та фанк. Цікаво те, що у 20-х роках минулого століття джаз в Польщі злився з традиційною мелодією скрипки, породивши унікальну форму. Репресивні дні війни та повоєнний час зробили джаз інструментом опору та свободи, який набув у Польщі більшої ваги в порівнянні з іншими європейськими країнами.

Джазовий клуб в Кракові: дивіться відео Max Parry

Прага, Чехія

Найстаріший джаз-клуб Reduta розташований в самісінькому центрі Праги, недалеко від Національного театру. Заснував заклад басист Ян Арнет у 1957 році. Сам термін "reduta" означає бал-маскарад. Це місце добре відомо тим, що воно було свідком імпровізованого виступу на саксофоні американського президента Білла Клінтона в 1994 році.

Білл Клінтон грає на саксофоні в клубі Reduta: дивіться відео ZRRta

Лондон, Англія

Особливе джазове місце Ronnie Scott’s Jazz Club було засноване в 1959 році музикантами Ронні Скоттом та Пітом Кінгом. Спочатку клуб працював у підвальному приміщенні на вулиці Джеррард-стріт. Коли він набув популярності, клуб переїхав на вулицю Фріт-стріт. Оригінальний заклад продовжував працювати паралельно до 1967 року.

Концерт Джуді Джексон у Ronnie Scott’s Jazz Club: дивіться відео Ronnie Scott's Jazz Club

Копенгаген, Данія

Джаз вразив Данію в 60-х роках і Копенгаген швидко став одним із найвизначніших міст у джазовому світі. Jazzhus Montmartre – це не просто некомерційна організація, покликана збагатити джазову сцену, але вона навіть підтримується урядом Данії.

Виступ Sinne Eeg Quartet у Копенгагені: дивіться відео 952150

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Париж, Франція

Париж також може похвалитися одним із найприємніших джазових клубів у світі. Сімейний клуб Sunset Sunside, відкритий Мікеле та Жан-Марком Порте в 1983 році, завжди зберігав чистоту джазу. Розташований клуб недалеко від Паризької Богоматері.

Nicolas Moreaux Band виступає в паризькому клубі Sunset Sunside: дивіться відео Olivier Bogé