Европейские страны разнообразны по своей культуре, в то же время их объединяет любовь к джазу. Предлагаем вам путешествие по джазовым клубам Европы, в которых выступали знаменитые музыканты со всего мира.

Корни джаза ведут к афро-американскому сообществу США. Но эта музыка пересекла Атлантику и путешествовала по Европе благодаря быстрой популярности среди музыкантов и зрителей. Достигнув берегов Европы, джаз смешался с другими стилями и породил его выразительную европейскую форму.

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С тех пор по всему континенту появилось множество джазовых клубов, которые воспитывали очень талантливых артистов и баловали публику высококачественной музыкой. Вскоре европейские площадки создали свой собственный стиль, звук и атмосферу. Этот сценарий продолжал процветать в XXI веке. Вот они – лучшие джазовые клубы Европы.

Вена, Австрия

Porgy and Bess – современный клуб, спроектированный как мини-концертный зал, который одновременно может вместить 350 посетителей. Благодаря своему высококачественному оборудованию и сервису, он со временем привлек ряд высоко оцененных музыкантов. Слушатели в Porgy and Bess оказались уважаемыми ценителями музыки.

Концерт Tango Jazz Quartet в джазовом клубе Porgy and Bess: смотрите видео tangojazzquartet

Берлин, Германия

Место в столице Германии, которое блестит ярче, чем все другие, – клуб Donau 115 в модном районе Нойкольн. Здесь вы можете стать свидетелями пост-боп джаза, а также развращенных музыкальных исполнений. Это безграничное разнообразие исполнителей, которое не только понравится своим меценатам, но и могло бы также держать джазовые оригиналы в строю.

Концерт в джазовом клубе Donau 115: смотрите видео Donau115

Лиссабон, Португалия

Структурированный в минималистском стиле Hot Clube De Portugal был создан в 1948 году. Несмотря на некоторую скромность, здесь выступало огромное количество мировых джазовых легенд, таких как Сара Воган, Декстер Гордон, Диззи Гиллеспи, граф Бейси и старейший джазовый артист Лу Дональдсон. К сожалению, клуб полностью разрушил пожар в 2009 году. Однако, он получил новую жизнь через 3 года с помощью жителей города и ассоциаций, которые профинансировали его возрождение.

Сейчас Hot Clube De Portugal вмещает 140 посетителей и предлагает уютное пространство, которое привлекает людей всех возрастов и профессий.

Концерт в Hot Clube De Portugal: смотрите видео HCPJazz

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Краков, Польша

Harris Piano Bar – это небольшой уютный 70-местный клуб в городе Краков, расположенный в оживленном городском пространстве на площади Рынок. Там можно услышать джаз, блюз и фанк. Интересно то, что в 20-х годах прошлого века джаз в Польше слился с традиционной мелодией скрипки, породив уникальную форму. Репрессивные дни войны и послевоенное время сделали джаз инструментом сопротивления и свободы, который приобрел в Польше больший вес по сравнению с другими европейскими странами.

Джазовый клуб в Кракове: смотрите видео Max Parry

Прага, Чехия

Старейший джаз-клуб Reduta расположен в самом центре Праги, недалеко от Национального театра. Основал заведение басист Ян Арнет в 1957 году. Сам термин "reduta" означает бал-маскарад. Это место хорошо известно тем, что оно было свидетелем импровизированного выступления на саксофоне американского президента Билла Клинтона в 1994 году.

Билл Клинтон играет на саксофоне в клубе Reduta: смотрите видео ZRRta

Лондон, Англия

Особое джазовое место Ronnie Scott's Jazz Club было основано в 1959 году музыкантами Ронни Скоттом и Питом Кингом. Сначала клуб работал в подвальном помещении на улице Джеррард-стрит. Когда он приобрел популярность, клуб переехал на улицу Фрит-стрит. Оригинальное заведение продолжало работать параллельно до 1967 года.

Концерт Джуди Джексон в Ronnie Scott's Jazz Club: смотрите видео Ronnie Scott's Jazz Club

Копенгаген, Дания

Джаз поразил Данию в 60-х годах и Копенгаген быстро стал одним из самых выдающихся городов в джазовом мире. Jazzhus Монмартр – это не просто некоммерческая организация, призванная обогатить джазовую сцену, но она даже поддерживается правительством Дании.

Выступление Sinne Eeg Quartet в Копенгагене: смотрите видео 952150

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Париж, Франция

Париж также может похвастаться одним из самых приятных джазовых клубов в мире. Семейный клуб Sunset Sunside, открытый Микеле и Жан-Марком Порте в 1983 году, всегда сохранял чистоту джаза. Расположен клуб недалеко от Парижской Богоматери.

Nicolas Moreaux Band выступает в парижском клубе Sunset Sunside: смотрите видео Olivier Bogé