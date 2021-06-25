Нещодавно 31-річний Кевін Ганус із США потрапив у дуже комічну ситуацію. Мама показала його маленькій дочці видання People, де на першій сторінці була фотографія принца Гаррі. Дівчинка не зрозуміла, як її тато умудрився потрапити до журналу.

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Відео стало шалено популярним у тіктоці. Воно вже набрало понад 7 мільйонів переглядів!

Я показала журнал Мері (дочка – Life 24) і спитала, хто на обкладинці. А вона нам відповіла: "Це тато!". Тоді я й зрозуміла, що він шалено на нього схожий, – розповідає дружина Кевіна.

Як виглядає Кевін Ганус / Скриншот тікток heavenstoberts

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Чоловік погоджується, що вони з принцом Гаррі мають щось спільне. Через це на Кевіна постійно оглядаються незнайомці. Особливо часто це трапляється у Лондоні.

Мої батьки живуть в Лондоні. Коли я приїжджаю до них в гості, то на мене завжди звертають увагу. Одного разу, коли я був в аеропорті, одна жінка довго на мене дивилася, вирячивши очі. Скоріш за все, вона думала, що я принц Гаррі, – говорить Кевін.

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Кумедно, але батька Кевіна теж звати Чарльз. Оце так співпадіння!