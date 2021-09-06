Дочка несподівано розповіла батькам, що працює стриптизеркою: як вони зреагували

Дочка спробувала нестандартно розповісти батькам, що вона працює у стриптизі. Слова мами здивували всіх: жінка реально красиво відреагувала.

Щоб підготуватися до серйозної розмови, Лекс створила презентацію в програмі PowerPoint. А всю розмову записували на відео: його опублікувала сестра у своєму тіктоці mildwestsami. Минуло кілька днів – і ролик вже переглянули майже 5 мільйонів разів!

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Моя сестра підготувала презентацію, щоб розповісти батькам, що вона працює стриптизеркою, – написано у відео.

Лекс спробувала заінтригувати батьків. Вона сказала, що збирається розповісти їм особливий секрет. Щоб не було зайвих здогадок, дівчина заспокоїла рідних: вона не вагітна, і їй нічого не загрожує. А згодом нарешті пролунала основна таємниця.

Готові? Я – стриптизерка. Тобто танцюю на жердині, і мені це дуже подобається, – розповіла дівчина.

Мабуть, у батьків було багато додаткових запитань. Саме тому Лекс, використовуючи презентацію, пояснила, що не займається іншою сексуальною діяльністю під час своєї роботи. І вона почуває себе в абсолютній безпеці, адже в клубі серйозно працюють над анонімністю моделей.

Батькам сподобалося, що дочка розповіла їм про свою роботу / Скриншот тікток mildwestsami

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Батьки позитивно відреагували на зізнання від своєї дочки. Мама взагалі дала їй п’ять та подякувала за таку щирість.

"Я справді ціную, що ти щира і ділишся з нами такими деталями свого життя. Рада, що ти дуже сильна", – відповіла мама.

Кумедно, але батько поставив лише одне питання. Його цікавило, скільки грошей дочка заробляє.

Відео несподіваного зізнання можете переглянути нижче