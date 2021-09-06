Дочь рассказала родным, что работает стриптизершей: как они отреагировали

Дочь попыталась нестандартно рассказать родителям, что она работает в стриптизе. Слова мамы удивили всех: женщина реально красиво отреагировала.

Чтобы подготовиться к серьезному разговору, Лекс создала презентацию в программе PowerPoint. А весь разговор записывали на видео: его опубликовала сестра в своем тиктоке mildwestsami. Прошло несколько дней – и ролик уже посмотрели почти 5 миллионов раз!

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Моя сестра подготовила презентацию, чтобы рассказать родителям, что она работает стриптизершей, – написано в видео.

Лекс попыталась заинтересовать родителей. Она сказала, что собирается рассказать им особый секрет. Чтобы не было лишних догадок, девушка успокоила родных: она не беременна, и ей ничего не угрожает. А потом наконец прозвучала основная тайна.

Готовы? Я – стриптизерша. То есть танцую на шесте, и мне это очень нравится, – рассказала девушка.

Видимо, у родителей было много дополнительных вопросов. Именно поэтому Лекс, используя презентацию, объяснила, что не занимается другой сексуальной деятельностью во время своей работы. И она чувствует себя в абсолютной безопасности, ведь в клубе серьезно работают над анонимностью моделей.

Батькам понравилось, что дочь рассказала им о своей работе / Скриншот тикток mildwestsami

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Родители положительно отреагировали на признание от своей дочери. Мама вообще дала ей пять и поблагодарила за такую ​​искренность.

"Я действительно ценю, что ты искренняя и делишься с нами такими деталями своей жизни. Рада, что ты очень сильная", – ответила мама.

Забавно, но отец поставил только один вопрос. Его интересовало, сколько денег дочь зарабатывает.

Видео неожиданного признания можете посмотреть ниже.