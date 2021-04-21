Доларове плаття: наречена вразила гостей незвичною сукнею – фото

Молода пара зібрала гостей, щоб урочисто провести пропозицію руки і серця. Наречені одягнули справді оригінальні наряди: вони були покриті справжніми доларами.

На перший погляд, такий образ може здатися досить дивним. Адже навіщо прикрашати червоне плаття зеленими купюрами?

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Однак це абсолютно нормально для представників африканського народу фулані. Вони вважають себе найкрасивішими людьми у світі, тому не цураються різних екстравагантних вчинків.

Незвичні образи наречених / Скриншот saidamariam

Пропозиція відбулася вдома у дівчини на ім’я Маріам у присутності родичів. Вона одягла традиційне червоне плаття, яке прикрасили американськими доларами.

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Ще одна деталь – парасолька, яка теж була покрита зеленими купюрами. Та найоригінальніше виглядала шапка обох наречених, повністю зроблена із доларів.

Як виглядала пропозиція / Фото YabaLeftOnline

Чоловік потішив Маріам розкішною каблучкою, а вона погодилася з ним одружитися. Ось невелике відео із церемонії.

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Представники народу фулані дуже шанобливо ставляться до власних традицій. Наречені спеціально обрали червоні наряди, адже сама назва етнічної групи походить від слова "фула", що перекладають як "червоний".