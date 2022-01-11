Дорогоцінна помста: дізналась про зраду і продала обручку, яка була сімейною реліквією

Зрада коханого – це дуже болючий досвід, який довелось пережити одній користувачці онлайн-ресурсу Reddit. Там дівчина вирішила поділитись своєю історією дорогоцінної помсти.

27-річна наречена напередодні весілля дізналась про зраду коханого. Дівчина була шокована та розбита і вирішила помститись.

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Дівчина помстилась нареченому за зраду

Пара молодих людей якраз готувалась до весілля, яке мало відбутись незабаром. Напередодні святкування дівчина випадково дізналась про жахливий вчинок коханого. Він зрадив її зі своєю колишньою дівчиною. Після цього молоді вирішили скасувати весілля та розірвати відносини.

До святкування залишалось мало часу, тому повернути значну частину витрачених коштів було неможливо. Дівчина для організації весілля взяла позику у 20 тисяч доларів і тепер борг була змушена виплачувати самостійно. Колишній наречений спершу погодився допомогти їй, але згодом передумав. Сума постійно зростала, тому вона була змушена діяти і вирішила продати заручальне колечко.

Річ у тім, що для освідчення 29-річний чоловік вирішив вручити коханій дорогоцінне колечко, яке було сімейною реліквією.

Коли ми заручилися, він зробив мені пропозицію з сімейною реліквією, що належала його прабабусі та коштувала 25 000 доларів. Коли ми скасували весілля, він сказав, що хоче повернути каблучку, але ми так і не домовилися, коли він зможе її забрати,

– поділилась дівчина.



Продала каблучку, яка була сімейною реліквією / Фото Unsplash

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Наречена попередила хлопця, що збирається продати каблучку, якщо він не допоможе їй покрити частину витрат, але той проігнорував повідомлення. Тоді вона попросила передати цю інформацію через спільного друга, але й тоді хлопець ніяк не відреагував. Він не вірив, що дівчина зможе так зробити.

Отже, наступного дня я продала кільце на вебсайті й написала другу, щоб він передав колишньому. Той спершу не повірив і прийшов до мене додому, вимагаючи перстень. Тоді я показала йому докази,

– розповідає наречена.

Лише після того, коли хлопець переконався, він ошаленів та почав кричати на дівчину. Така реакція була очікуваною. Деякі рідні нареченої стверджують, що вона трохи погарячкувала, адже викупити колечко буде складно, якщо взагалі він зможе це зробити.