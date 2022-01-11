27-летняя невеста накануне свадьбы узнала об измене любимого. Девушка была шокирована и разбита и решила отомстить.

Интересный Бранч с белым игристым SHABO Special Edition брют

Девушка отомстила жениху за измену

Пара молодых людей как раз готовилась к свадьбе, которая должна была состояться вскоре. В канун празднования девушка случайно узнала об ужасном поступке любимого. Он предал ее со своей бывшей девушкой. После этого молодые люди решили отменить свадьбу и разорвать отношения.

До празднования оставалось мало времени, поэтому вернуть значительную часть израсходованных средств было невозможно. Девушка для организации свадьби взяла заем в 20 тысяч долларов и теперь долг была вынуждена выплачивать самостоятельно. Бывший жених сначала согласился помочь ей, но впоследствии передумал. Сумма постоянно росла, поэтому она была вынуждена действовать и решила продать обручальное кольцо.

Дело в том, что для признания 29-летний мужчина решил вручить любимой драгоценное колечко, которое было семейной реликвией.

Когда мы обручились, он сделал мне предложение с семейной реликвией, принадлежавшей его прабабушке и стоившей 25 000 долларов. Когда мы отменили свадьбу, он сказал, что хочет вернуть кольцо, но мы так и не договорились, когда он сможет его забрать,

– поделилась девушка.



Продала кольцо, которое было семейной реликвией / Фото Unsplash

Для особого настроения не нужно ожидать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни из SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь

Невеста предупредила парня, что собирается продать кольцо, если он не поможет ей покрыть часть расходов, но тот проигнорировал сообщение. Тогда она попросила передать эту информацию через общего друга, но парень никак не отреагировал. Он не верил, что девушка сможет это сделать.

На следующий день я продала кольцо на вебсайте и написала другу, чтобы он передал бывшему . Тот сначала не поверил и пришел ко мне домой, требуя кольцо. Тогда я показала ему доказательства,

– рассказывает невеста.