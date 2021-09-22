Дружина "потішила" чоловіка особливим сніданком після сварки: що там було

Чоловік явно не сподівався отримати такий сніданок після невеличкої сварки із дружиною. Жінка "приготувала" всього один хлібчик, де залишила таємне послання.

У сімейному житті інколи стаються конфлікти. Головне їх правильно вирішувати! Наприклад, ось так: багатодітна мама Емілі спробувала натякнути коханому, що досі на нього ображена. Але обрала вона досить несподіваний спосіб.

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Жінка приготувала дійсно "поживний" сніданок для свого коханого. Вона взяла один хлібчик і просмажила його в тостері. Але перед тим трішки провела пальцями по м’якушці, "малюючи" літери.

Як я дала зрозуміти своєму чоловіку, що досі ображена на нього, – підписала своє відео у тіктоці Емілі.

Послання до чоловіка / Скриншот тікток maverickmother

Після просмаження на хлібчику проявилися дві букви – "F" та "U". Це досить нецензурна абревіатура з англійської мови, яку можна спрощено перекласти як "пішов ти".

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Відео надзвичайно сподобалося користувачам тіктоку. Всього за кілька днів його переглянули понад 1,2 мільйона разів. Люди були в захваті від досить кумедної витівки: