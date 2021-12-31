Кохана дізналася про все вже після того, як наречені отримали подарунок. Тепер вона вимагає, щоб чоловік повернув їй дорогоцінності. Але той відмовляється це робити.

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Останні прикраси, які залишилися

Авторка уточнила на розважальному ресурсі Reddit, що здавна цікавиться дорогоцінностями. Свого часу вона володіла величезною колекцією коштовних прикрас, які довелося продати через втрату роботи. Прощатися з дорогоцінностями було складно, тому авторка вирішила все ж таки зберегти один особливий для неї набір із чистого золота.

З роками жінці вдалося налагодити ситуацію: вона знайшла надійну роботу. Натомість її чоловік взагалі не працює з 2013 року. Він цілком здоровий – просто не може знайти роботу. Тому авторка тривалий час повністю забезпечує сім’ю.

Жінка не наважилася продати найулюбленіший набір прикрас / Фото Unsplash

Чоловік не мав грошей на подарунок

Його брат жив разом із дівчиною упродовж 10 років. Лише недавно пара вирішила одружитися. Саме тому чоловік хотів подарувати щось особливе, але були проблеми: ні сусіди, ні друзі не позичали йому гроші.

Він переживав через це упродовж кількох тижнів. А буквально нещодавно я зауважила, що мого набору прикрас немає. Пізніше він зізнався сказав, що подарував його нареченій як весільний подарунок, – розповіла авторка.

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Коханий переконував, що віддасть гроші за набір прикрас, коли знайде роботу. Але дружина відмовилася в це вірити й почала вимагати, щоб чоловік забрав усі прикраси. Після відмови прозвучав ультиматум: якщо за 3 дні той не поверне коштовності, то вона перестане його забезпечувати. Як результат – чоловік образився.

"Він сказав, що я знущаюся з нього, погрожуючи перестати платити за все. Крім того, відмовився дати їх контактні дані, щоб я могла забрати прикраси", – завершила історію авторка.

Допис став популярним на Reddit: там залишили понад 3,6 тисячі коментарів. Люди здебільшого підтримали жінку. Багато хто радив просто розійтися з чоловіком, але спершу повернути свої прикраси.