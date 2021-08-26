Дружка несподівано подала в суд на наречену: все через невдалу стрижку

Інколи навіть звичайна зачіска може перекреслити багаторічну дружбу: наречена попросила дружку не приходити на весілля через некоректну стрижку. Дівчина у відповідь подала в суд.

Наречена планувала дуже пишне весілля. Воно мало тривати аж три дні, тому дружки були змушені купляти аж три плаття. Також кожного разу дівчата мали робити собі іншу зачіску. Все було б добре, але в одної з дружок почалися проблеми з волоссям.

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На жаль, з березня моє волосся почало псуватися. Воно стало активно випадати. Тому в травні я все ж таки наважилася постригтися. Я розповіла про це нареченій за два тижні до весілля, і вона не сказала про це нічого поганого, – написала авторка.

Згодом наречена знову завітала до дружки і все-таки натякнула, що її трішки хвилює нова зачіска. Та її заспокоїла і сказала, що тут немає нічого страшного. А далі почалося… Наступного дня дружка отримала таке повідомлення від нареченої.

Наречена просила, щоб дружки робили нову зачіску на кожен день весілля / Фото Unsplash

"Після наших нещодавніх розмов я б хотіла нагадати про мої межі. Я була дуже люб’язна, але я не можу дозволити тобі так не поважати мене… Мене дуже розчарувало те, який ти час вибрала для того, щоб постригтися. Я відчула б більше поваги, якби ти раніше мене попередила про це, щоб ми могли знайти спільне рішення… Хоч я співчуваю щодо твоїх проблем зі здоров’ям, але я не хочу йти на компроміс, щоб задовольнити тебе", – написала наречена.

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Зрештою, вона попросила її не приходити на весілля. Але тут стався один нюанс: дружка витратила 700 доларів на одяг для весілля. Вона попросила компенсувати ці гроші, але молоді нічого не відповіли на цю вимогу.

Саме тому дружка звернулася до суду. Як відреагували наречені на цей позов і чи вдалося вирішити проблему – дівчина не уточнила.