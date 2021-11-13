Дружки тікають від нареченої: вона шокувала їх своїми вимогами

Наречена здивувала своїх дружок жорсткими вимогами перед весіллям. Їх просили і плаття купити, і готель собі оплатити, і за потреби схуднути. Кілька дівчат вже відмовилися допомагати молодій.

Засмучена наречена поділилася своїм розпачем із користувачами Reddit. Однак підтримки там не знайшла: люди не розуміють, чому дівчата мають витрачати в перспективі по кілька тисяч доларів лише через її завищені очікування.

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Наречена вважає свої прохання нормальними

За словами нареченої, весілля планують зробити у липні 2022 року на неназваному курорті. Дівчина попросила сестру, яка буде головною дружкою, передати іншим дівчатам її побажання.

Спершу прохання здавалися всім обґрунтованими, але потім дружки почали одна за одною відмовлятися. Ось деякі з побажань нареченої: дівчата мали жити в тому ж курортному готелі, що й наречена; оплатити собі перельоти; придбати сукні, які вибирала молода; дати гроші на дівич-вечір, який теж мали провести на курорті. До того ж додаються витрати на власні потреби: харчування, розваги тощо.

Дівчата зрозуміли, що виконати усі прохання буде занадто дорого. Вони запропонували придбати собі більш доступні за ціною плаття, а також заселитися в дешевший готель чи квартиру на Airbnb. Нареченій ідеї не сподобалися – і деякі дівчата почали відмовлятися.

Я також порадила, що, якщо хтось з них хоче сісти на дієту, то я буду вдячна. Але вони, звісно, не зобов’язані це зробити. Я не сувора щодо цього прохання. Це лише пропозиція, – розповідає наречена.

Дівич-вечір, як і весілля, мав відбутися на курорті / Фото Unsplash

Одна з дружок намагалася переконати наречену, але не вийшло

Дещо пізніше наречена зустрілася з дружками, які таки погодилися бути поруч з нею. Молода поділилася своїм розпачем, але не всі підтримали її.

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Я сказала, що це звичайні прохання, які будь-яка наречена робить на весіллі, то чому мені не дозволяють це робити? Одна з дружок відповіла, що мені потрібно вирости й зрозуміти, що не всі можуть собі це дозволити, і не моя справа – сперечатися про це, – зазначає наречена.

Дружка також пригрозила, що піде, якщо молода не змінить свої побажання. Інші ж дівчата підтримали її. Утім, тепер молода засмучена, що підготовка до весілля почалася із такої драми. Користувачі Reddit також були здивовані від забаганок дівчини: