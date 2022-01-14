Дзен на шпильках чи маркетинг: 5 книг про нове життя з нуля

Корисні поради у цих книжках – це або перевірені способи позбутися шкідливих звичок, або справжня філософія успіху. У будь-якому разі, вони будуть не зайві для того, хто збирається розпочати нове життя й справу мрії з нуля.

Єлизавета Бабанова. До дзену на шпильках. Як створити нове життя й справу мрії з нуля

Видавництво: Book Chef, 2021

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Авторка цієї книжки – психологиня, письменниця, яка має у своєму доробку зокрема 15 освітніх програм для жінок, а її блог допомагає сотням тисяч людей розкрити свої таланти, знайти улюблену справу і побудувати щасливі стосунки.

Тож, якщо ви шукаєте себе або справу свого життя, чи кохану людину – варто долучитися до спільноти учасників, а також читачів цієї книжки, щоб дістати підтримку в досягненні найамбітніших цілей.

Єлизавета Бабанова. До дзену на шпильках. Як створити нове життя й справу мрії з нуля / Фото Book Chef

"Двічі я розпочинала з нуля, – розповідає авторка. – Уперше в 15 років, коли з маленького міста, окрилена американською мрією, поїхала навчатися до США. Удруге, зійшовши вгору кар’єрними сходами, отримавши гроші і статус, я цілковито розчарувалася у своєму житті. Тоді я покинула все та вирушила на пошуки себе справжньої. До чого привели ці пошуки – у цій книжці".

Ембер Рей. Обирай себе. Як подолати страх та сумніви на шляху до повноцінного життя

Видавництво: Клуб Сімейного Дозвілля, 2021

Ситуації, змальовані у цій книжці, знайомі, мабуть, багатьом. Що про мене подумають інші, коли я пофарбую волосся в цей колір? Чи сподобається батькам моє нове захоплення музикою? А чи варто мені змінити цю роботу? Може, усе це неправильно? Тож нам пропонують сказати усьому цьому "досить". Час обирати себе.

Ембер Рей. Обирай себе. Як подолати страх та сумніви на шляху до повноцінного життя / Фото Клуб Сімейного Дозвілля

Годі плакати за минулим і спотикатися об чужі оцінки. Ніхто не ідеальний. Хіба що ця книжка-інструкція, яка відкриє тобі повноцінне життя. З нею буде вільно подолати деструктивний перфекціонізм; позбавитися настанов "я не зможу/не вмію / ніколи цього не досягну"; уникати руйнівної сили гніву та заздрощів; викреслити страх осуду, страх помилок, неприйняття та тривогу; забути про порівняння себе з іншими та потребу у схваленні.

Олексій Філановський. Карго-маркетинг і Україна

Видавництво: Фабула, 2021

Щастя у цій книжці відомого автора наздоганяє нас лише у третій частині, де нам пропонують зазирнути у недалеке майбутнє за допомогою вже наявних трендів, що в найближчі десятиліття радикально змінять суспільство, споживання і ринки. Натомість у решті двох розділів – ще цікавіше, бо пояснюється, чому все так нескоро. Адже ми живемо в країні, де переміг "карго-маркетинг" – маркетинг, що спирається на міфи і фікції. Деяким бізнесам комфортно в обіймах цього культу, але рано чи пізно зіткнення реальності та міфології призводить до руйнівних наслідків.

Натомість автор книжки, за плечима в якого досвід роботи на ринках п’яти країн і ґрунтовне знайомство з найрізноманітнішими групами споживачів, створення "з нуля" 14 торгових марок, реалізація 15-річних мультибрендових маркетингових стратегій, проведення 125 комплексних рекламних кампаній, розроблення 120 оригінальних дизайнів для продуктів і послуг – аналізує найпоширеніші бізнес-міфи. Пропонуючи при цьому прості і прозорі методи та інструменти, що допоможуть налагодити справді ефективну роботу маркетингу.

Олексій Філановський. Карго-маркетинг і Україна / Фото Фабула

Друга частина книги присвячена філософським проблемам маркетингу – зокрема тому, як він створює цінність, що задовольняє запити споживачів і сприяє процвітанню компаній. Спираючись на фундаментальні засади засвоєння інформації, автор ділиться власним багатим досвідом будівництва успішних брендів.

Анна Топіліна. Люби без ілюзій

Видавництво: Yakaboo Publishing, 2021

Ця незвичайна книжка присвячена ілюзіям, що перешкоджають нам у побудові приємних і плідних стосунків. Авторка аналізує власний досвід та намагається розібратися, чи щось із накопичених людством знань і мудрості про жінок, чоловіків та їхні взаємини можна систематизувати, впорядкувати і практично використати для створення здорових стосунків.

Отже, йдеться про міф про романтичне кохання, здорові та нездорові стосунки, тривожні маркери на перших етапах знайомства, уміння вчасно піти, буття собою і спроби змінити іншого, баланс і динаміку сил у парі, повагу до власних кордонів, тіло та секс у стосунках, а також своє, персональне, крафтове, унікальне.

Адже усі ми прагнемо кохати і бути коханими, утім, проблема лише в тім, що на шляху до щасливого кохання стоїть забагато перепон, хибних уявлень і патріархальних стереотипів.

Анна Топіліна. Люби без ілюзій / Фото Yakaboo Publishing

"Я не претендую на правоту, зі мною можна сміливо не погоджуватися, - попереджає авторка. – Сприймай цю книжку як розмову зі старшою подругою за келихом вина: вона казатиме щось мудре і багато в чому матиме рацію, але ти геть не зобов’язана вважати її слова незаперечною істиною. Усі наші ідеї й переконання позначені особистим досвідом, вихованням, середовищем. І ніхто з нас не дивиться на реальність через ідеально чисте скельце; жодна і жоден із нас не є об’єктивні. Але пропоную поглянути на світ крізь мою оптику: хтозна, може, мій погляд надасть інструменти, здатні поліпшити твоє життя?

Олів'є Сібоні. Досить уже помилок. Як наші упередження впливають на наші рішення

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Видавництво: Лабораторія, 2021

Ця книжка – посібник з усіляких упереджень, забобонів і логічних хиб, який показує, чому в деяких випадках ми діємо не дуже раціонально. Скажімо, чому ми частенько помиляємося і зазвичай обираємо щось не те? Річ у тому, що наш мозок автоматично приводить нас до помилкових думок та емоційних реакцій. Вони спотворюють наше сприйняття ситуації й роблять його максимально далеким від реальності.

Олів'є Сібоні. Досить уже помилок. Як наші упередження впливають на наші рішення / Фото Лабораторія

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Автор книжки детально на реальних прикладах з історії, політики та бізнесу пояснює, які упередження сформували ті чи інші явища. Варто додати, що після кожного розділу книжки подані короткі резюме щодо описаного упередження, аби закріпити їх усвідомлення. Тож завдяки такій практичній лектурі читач зможе навчитися виявляти хиби у своєму мисленні та приймати більш зважені рішення.