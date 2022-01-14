Елизавета Бабанова. К дзену на шпильках. Как создать новую жизнь и дело мечты с нуля

Издательство: Book Chef, 2021

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Авторша этой книги – психолог, писательница, которая создала в частности 15 образовательных программ для женщин, а ее блог помогает сотням тысяч людей раскрыть свои таланты, найти любимое дело и построить счастливые отношения.

Итак, если вы ищете себя или дело своей жизни, или любимого человека – стоит приобщиться к сообществу участников, а также читателей этой книги, чтобы получить поддержку в достижении самых амбициозных целей.

Елизавета Бабанова. К дзену на шпильках. Как создать новую жизнь и дело мечты с нуля / Фото Book Chef

"Два раза я начинала с нуля, – рассказывает авторша. – Впервые в 15 лет, когда из маленького города, окрыленная американской мечтой, поехала учиться в США. Во второй раз, взойдя вверх по карьерной лестнице, получив деньги и статус, я полностью разочаровалась в своей жизни. Тогда я бросила все и отправилась на поиски себя настоящей. К чему привели эти поиски – в этой книге".

Эмбер Рэй. Выбирай себя. Как преодолеть страх и сомнения на пути к полноценной жизни

Издательство: Клуб Семейного Досуга, 2021

Ситуации, изображенные в данной книге, знакомы, пожалуй, многим. Что обо мне подумают другие, когда я покрашу волосы в этот цвет? Понравится ли родителям мое новое увлечение музыкой? Стоит ли мне поменять эту работу? Может все это неправильно? Поэтому нам предлагают сказать всему этому достаточно. Пора выбирать себя.

Эмбер Рэй. Выбирай себя. Как преодолеть страх и сомнения на пути к полноценной жизни / Фото Клуб Семейного Досуга

Хватит плакать о прошлом и спотыкаться о чужие оценки. Никто не идеален. Разве что эта инструкция, которая откроет тебе полноценную жизнь. С ней можно свободно преодолеть деструктивный перфекционизм; избавиться от наставлений "я не смогу/ не умею / никогда этого не достигну"; избегать разрушительной силы гнева и зависти; вычеркнуть страх порицания, страх ошибок, неприятие и тревогу; забыть о сравнении себя с другими и необходимость в одобрении.

Алексей Филановский. Карго-маркетинг и Украина

Издательство: Фабула, 2021

Счастье в этой книге известного автора догоняет нас только в третьей части, где нам предлагают заглянуть в обозримое будущее с помощью уже имеющихся трендов, которые в ближайшие десятилетия радикально изменят общество, потребление и рынки. В остальных же двух главах – еще интереснее, потому что объясняется, почему все так нескоро. Мы ведь живем в стране, где победил "карго-маркетинг" – маркетинг, опирающийся на мифы и фикции. Некоторым бизнесам комфортно в объятиях этого культа, но рано или поздно столкновение реальности и мифологии приводит к разрушительным последствиям.

В то же время автор книги, за плечами у которого опыт работы на рынках пяти стран и основательное знакомство с самыми разными группами потребителей, создание "с нуля" 14 торговых марок, реализация 15-летних мультибрендовых маркетинговых стратегий, проведение 125 комплексных рекламных кампаний, разработка 120 оригинальных дизайнов продуктов и услуг – анализирует самые распространенные бизнес-мифы. Предлагая при этом простые и прозрачные методы и инструменты, которые помогут наладить эффективную работу маркетинга.

Алексей Филановский. Карго-маркетинг и Украина / Фото Фабула

Вторая часть книги посвящена философским проблемам маркетинга – в частности тому, как он создает ценность, удовлетворяющую запросы потребителей и способствующую процветанию компаний. Опираясь на фундаментальные принципы усвоения информации, автор делится собственным богатым опытом строительства успешных брендов.

Анна Топилина. Люби без иллюзий

Издательство: Yakaboo Publishing, 2021

Эта необычная книга посвящена иллюзиям, препятствующим нам в построении приятных и плодотворных отношений. Авторша анализирует собственный опыт и пытается разобраться, можно ли что-то из накопленных человечеством знаний и мудрости о женщинах, мужчинах и их взаимоотношениях систематизировать, упорядочить и практически использовать для создания здоровых отношений.

Итак, речь о мифе о романтической любви, здоровых и нездоровых отношениях, тревожных маркерах на первых этапах знакомства, умении вовремя уйти, бытии собой и попытках изменить другого, балансе и динамике сил в паре, уважении к собственным границам, теле и секе в отношениях, а также о своем, персональном, крафтовом, уникальном.

Ведь все мы стремимся любить и быть любимыми, впрочем, проблема лишь в том, что на пути к счастливой любви стоит слишком много препятствий, ложных представлений и патриархальных стереотипов.

Анна Топилина. Люби без иллюзий / Фото Yakaboo Publishing

"Я не претендую на правоту, со мной можно смело не соглашаться, – предупреждает авторша. - Воспринимай эту книгу как разговор со старшей подругой за бокалом вина: она будет говорить что-то мудрое и во многом будет права, но ты вон не обязана считать ее слова неоспоримой истиной. Все наши идеи и убеждения отмечены личным опытом, воспитанием, средой. И никто из нас не смотрит на реальность из-за идеально чистого стекла; ни один и ни одна из нас не объективны. Но предлагаю взглянуть на мир сквозь мою оптику: как знать, может, мой взгляд придаст инструменты, способные улучшить твою жизнь?

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

Оливье Сибони. Хватит уже ошибок. Как наши предубеждения влияют на наши решения

Издательство: Лабораторія, 2021

Эта книга – руководство по всяческим предубеждениям, предрассудков и логическим недостаткам, которое показывает, почему в некоторых случаях мы действуем не очень рационально. Скажем, почему мы частенько ошибаемся и обычно выбираем что-нибудь не то? Дело в том, что наш мозг автоматически приводит нас к ложным мыслям и эмоциональным реакциям. Они искажают наше восприятие ситуации и делает его максимально далеким от реальности.

Оливье Сибони. Хватит уже ошибок. Как наши предубеждения влияют на наши решения / Фото Лаборатория

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Автор книги подробно на реальных примерах по истории, политике и бизнесу объясняет, какие предубеждения сформировали те или иные явления. Следует добавить, что после каждого раздела книги представлены краткие резюме по описанному предупреждению, чтобы закрепить их осознание. Поэтому благодаря такой практической лекции читатель сможет научиться проявлять недостатки в своем мышлении и принимать более взвешенные решения.