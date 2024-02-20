Друзі Дженні називають її справжньою "королевою бінго". Попри свій вік, жінка активно слідкує за грою та обігрує багатьох інших учасників.

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Історія неймовірної "королеви бінго"

Дженні народилася 5 лютого 1915 року у Балтиморі в сім'ї сицилійських іммігрантів. До слова, вона була однією з перших жінок, яку прийняли на роботу в Адміністрацію соціального забезпечення. Дженні була офіційно одружена та мала сина Майкла. Доля склалася таким чином, що чоловік давно помер, а син, який був її офіційним опікуном, також пішов з життя, коли йому було 83 роки.

Після цього Дженні опинилася у будинку для літніх людей Святого Мартіна в Катонсвіллі, заснованому "Малими сестрами Успіння" (католицька релігійна конгрегація, яка фінансує безплатне медичне обслуговування для хворих та бідних). Вона майже не розмовляла, але допомагала іншим мешканцям будинку, стежила, щоб вони харчувалися, та піклувалася про них. Там вона й відсвяткувала своє 109-річчя, й неабияк, а влаштувала вечірку з грою в бінго.

Привітати Дженні прийшли її друзі та знайомі. Друзі розповідають, що нещодавно з жінкою стався неприємний інцидент – вона невдало впала, тому нині вимушена пересуватися в колісному кріслі й перестала говорити. Втім, Дженні однаково відсвяткувала день народження. Друзі її називають "королевою бінго", адже вона їх завжди перемагає та навіть має власні рекорди серед знайомих.

Коли її запитали, що вона хоче зробити на свій день народження, вона відповіла, що хоче влаштувати вечірку з бінго,

– розповіли друзі.

Говорячи про секрет довголіття Дженні, друзі заявляють – жінка довгий час була незаміжньою й останні 30 років була без чоловіка й не мала жодного стресу. Саме це й вважають рецептом довголіття 109-річної жінки.