Джей Ло вразила непопсовим образом у піджаку від українського дизайнера: фото та відео виступу

Американська співачка Дженніфер Лопес 21 листопада виступала на церемонії нагородження American Music Awards 2021. Вона стала однією із найяскравіших зірок на події.

Американська співачка покоряла сцену і серця глядачів у неймовірному тандемі із сукні Dolce&Gabbana та піджака українського дизайнера. Детальніше про зірковий образ, розповідаємо далі.

Образ Дженніфер Лопес на American Music Awards

Виступ Дженніфер Лопес став однією з найяскравіших подій недільної церемонії у Лос-Анджелесі. Хоча заповітної статуетки співачка не отримала, проте запам'яталась точно усім. Вона привертала до себе увагу яскравим образом, до створення якого долучилась українська дизайнерка Валерія Ковальська. Відео та світлинами з виступу зірка поділилась в інстаграмі.



Дженніфер Лопес у піджаку Валерії Ковальської / Фото з інстаграму

На сцені театру Microsoft Theater співачка презентувала свою нову пісню On My Way. Саме вона стала саундтреком до фільму Виходь за мене заміж. Стилісти поєднали в образі розкішну весільну сукню ніжно-рожевого барву від світового бренду Dolce&Gabbana і асиметричний жакет Валерії Ковальської. Чорну плісировану накидку співачка одягла поверх фатинового вбрання.



Розкішний образ Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму

Доповнили образ головний убір з фатою, прикраси Messika і контрастні нюдові чоботи на шнурівці. Волосся зірка зібрала у пучок, а підкреслила все ніжним макіяжем. На другій хвилині перформансу співачка зняла піджак та додала аксесуар для волосся.