Джей Ло поразила непопсовым образом в пиджаке от украинского дизайнера: фото и видео выступления

Американская певица Дженнифер Лопес 21 ноября выступала на церемонии награждения American Music Awards 2021. Она стала одной из самых ярких звезд.

Американская певица покоряла сцену и сердца зрителей в невероятном тандеме из платья Dolce&Gabbana и пиджака украинского дизайнера. Детальнее о звездном образе, рассказываем дальше.

Узнайте "Игристое" кино: 5 фильмов и вин для настроения

Образ Дженнифер Лопес на American Music Awards

Выступление Дженнифер Лопес стало одним из самых ярких событий воскресной церемонии в Лос-Анджелесе. Хотя заветную статуэтку певица не получила, однако запомнилась точно всем. Она обращала на себя внимание ярким образом, к созданию которого присоединился украинский дизайнер Валерия Ковальская. Видео и фотографиями из выступления звезда поделилась в инстаграмме.



Дженнифер Лопес в пиджаке Валерии Ковальской / Фото из инстаграммы

Что может быть лучше спонтанной вечеринки с лучшими друзьями? Драйвовая музыка, зажигательные танцы и игристое от SHABO, искрящееся в бокале, – и невероятное праздничное настроение обеспечено! Выбирай игристое на любой вкус в интернет-магазине SHABO

На сцене театра Microsoft Theater певица представила свою новую песню On My Way. Именно она стала саундтреком к фильму Выходи за меня замуж. Стилисты объединили в образе роскошное свадебное платье нежно-розового цвета от мирового бренда Dolce&Gabbana и асимметричный жакет Валерии Ковальской. Черную плиссированную накидку певица надела поверх фатинового наряда.



Роскошный образ Дженнифер Лопес / Фото из инстаграммы

Интересно знать Атмосферные книги об отношениях, которые захватят с первой страницы

Дополнили образ головной убор с фатой, украшения Messika и контрастные чудесные сапоги на шнуровке. Волосы звезда собрала в пучок, а подчеркнула все нежным макияжем. На второй минуте перформанса певица сняла пиджак и добавила аксессуар для волос.