У 66 років має кращий вигляд, ніж у 26: жінка кардинально змінилася й поділилася своєю історією

Джулія Олсон – 66-річна жінка, яка змінилася до невпізнаваності. Вона схудла на кілька кілограмів, підтягнула тіло й стала тренером.

Кардинально змінити своє життя Джулія вирішила майже 5 років тому, коли їй було 62 роки. У березні 2024 року жінці виповниться 67 років й вона неймовірна щаслива, що наважилася на трансформацію.

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"Зараз я маю кращий вигляд, ніж у свої 26"

У мережі Джулія поділилася, що завжди мала зайву вагу. Раніше жінка страждала на діабет, і тому завжди набирала вагу й загалом відчувала себе не найкращим чином. У дитинстві у неї була дуже складна форма діабету, а також у Джулії відмовляли нирки, були серцево-судинні захворювання та довелося видалити щитоподібну залозу.



Як виглядала Джулія у 26 років / Фото з інстаграму Джулії Олсон

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Однак жінка взяла себе до рук і вирішила сконцентруватися на власному здоров'ї. Свій шлях вона почала у 62 роки й протягом останніх 5 років впевнено йшла до мети. Джулія розповіла, що спочатку почала працювати з власною свідомістю й підштовхувати себе до розуміння, що заняття спортом та якісне харчування зможуть оздоровити тіло.



Як змінилася жінка / Фото з інстаграму Джулії Олсон



Жінка кардинально змінила фігуру після 60 років / Фото з інстаграму Джулії Олсон

Нині Джулія Олсон має струнку та накачану фігуру. Після чергової операції вона почала 5 разів на тиждень ходити до спортзалу, правильно і збалансовано харчувалася, додавши білків та складних вуглеводів.



Як Джулія виглядає зараз / Фото з інстаграму Джулії Олсон

У свої 64 роки Джулія навіть брала участь у своїх перших змаганнях з бодибілдінгу. Здоровий спосіб життя, як зізнається Джулія, дав їй жагу до життя. Ба більше, вона заявляє, що у свої 66 років тепер має кращий вигляд, аніж колись у 26.